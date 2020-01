Doblete. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no gana una. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara rechazó el recurso de revisión que interpuso de la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que lo encontró responsable de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Dicen que para Chapman esto es una doble humillación legal y política. En realidad, es un rotundo fracaso de él y de su director jurídico, Jonathan Gutiérrez Palomares.



Mucho ruido y pocas nueces. Como todo un “churro” fue calificado por muchos el cambio que hizo el alcalde Chapman en su gabinete. No cumplió con la expectativa que él mismo creó, ya que para empezar fue solo uno: la salida de José Carlos Grandío Navarro como director general de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, y el ascenso de Rael Rivera, que ya estaba en la nómina.

El anuncio de cambios antes del 15 de enero se quedó corto y la percepción por su comportamiento errático es que lo hizo forzado para cumplir con su compromiso. Su suponía que iba a sacudir el aparato de la administración con ceses, enroques, etc., pero salió con ese “tirito”.

Chapman, a escondidas, haciéndole al cuento, le dio las gracias a Grandío Navarro. Algunos señalan que Chapman quiere aparecer ante los ahomenses a Grandío como el responsable de la falta de obras en el municipio, y él “lavarse las manos”, su especialidad. Sin embargo, dicen que no sorprende a nadie.



Enojón. Al que el alcalde Chapman sí sorprendió fue al síndico de Juan José Ríos, Jaime Heredia Valdez. Este no podía creer la forma en que el alcalde ahomense reaccionó cuando lo abordó para solicitarle una obra en el estadio del Estero de esa sindicatura. Cuando Chapman supo que era el síndico de Juan José Ríos, Guasave, le cambió radicalmente su conducta, se enojó. Heredia Valdez no se dejó apantallar y le contestó que si a esas iban, de que los iba a discriminar por estar entre Guasave y Ahome, que entonces los deportistas de Ahome no iban a cruzar por Guasave. Fue cuando el alcalde le dijo que no era por ahí. Para no ir muy lejos, el caso es que la obra no se ha hecho.



Estrategia. Dicen que por estrategia, el coordinador regional de plantas noroeste de la CFE, Domingo “Mingo” Vázquez, modificó su “comportamiento político” en su ruta por la alcaldía de Ahome. Muchos ya notaron que su activismo es más prudente porque algunos calculan que ya logró su objetivo de mandar el mensaje de sus aspiraciones y de su figura. Se habla que ahora su labor es más discreta, más cauta, pero su camino de posicionamiento sigue. Ya no solo se mueve en el ámbito deportivo, sino que su proyecto lo está tatuando en otros sectores, como con empresarios que quieren conocer sus inquietudes políticas. Lo que algunos quieren ver es que si “Mingo” Vázquez va a mostrar formalmente sus inquietudes políticas al PRI ahora que el presidente estatal del tricolor Jesús Valdés convocó a los interesados a alguna candidatura a que se lo notifiquen.



En la picota. La protección política del alcalde Chapman parece que no le va a alcanzar a la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, para evitar ser sancionada por su desliz en la sesión de Cabildo, en la que arengó a los acarreados a echarle porras cuando pedía disculpas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Tras la solicitud de investigación y sanción a Delgado que interpuso el regidor del PAS Fernando Arce, el presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, Vicente López Fuentes, adelantó que sí hay una evidente violación al Reglamento Municipal de Síndicos y Comisarios Municipales. Sólo es cuestión de tiempo.