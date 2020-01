Por si las dudas. A los resultados de la encuesta de enero de la empresa Mitofsky, que lo ubica entre los alcaldes peor evaluados del país, ya que 7 de cada 10 ahomenses lo reprueban, ayer salió una nueva medición de la empresa Massive Caller en la que ubica al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en ese mismo estatus. O sea, los números de las empresas encuestadoras sobre los alcaldes de la República Mexicana no varían y en la que a Chapman le va como en feria con los ahomenses.

La medición de Massive Caller tiene como resultado que Chapman está en los primeros lugares con menor aprobación de los cien alcaldes que fueron sometidos al escrutinio de los ciudadanos. Es lo mismo que arrojó la encuesta del mes de diciembre, realizada por esa misma empresa para un periódico de circulación nacional, por lo que el alcalde ahomense no recupera terreno ni lo hará si sigue cometiendo los desfiguros que dan pena ajena. Muchos dicen que ya está marcado para desgracia de los ahomenses, de Morena y del Partido del Trabajo.



Falsedad. Con todo le dan al alcalde Chapman tras haberse ido a las comunidades de Sinaloa municipio a repartir despensas y cobijas como si en Ahome no hubiera necesidades. No son pocos los que aseguran que “su ayuda humanitaria” es más falsa que cuando Chapman dijo que los domingos los dedicaba a su familia, como justificación por no haber ido a despedir al Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira que hizo por Sinaloa.

Algunos hacen la analogía de este episodio con su protagonismo disfrazado de apoyo humanitario en comunidades de otros municipios en domingo para ejemplificar su proclividad a la falsedad, a su mitomanía. Ahora Chapman asegura que en sus días libres puede hacer lo que le plazca, como lo que hizo en comunidades de Sinaloa municipio, pero lo que algunos dicen es que no se vale que utilice el membrete del cascarón del grupo Verdadera Integración Ciudadana (VIC) para su campaña disfrazada en busca de la gubernatura de Sinaloa. Sin embargo, ni lucrando con la necesidad de la gente logra el reconocimiento social. Ya lo conocen cómo es.



Definido. El comportamiento del youtuber Paúl Velázquez ya quedó definido tras sufrir el atentado a balazos del que salió milagrosamente vivo un día después de los ataques de la gente del alcalde Chapman en la sesión de Cabildo en la que este simuló darle una disculpa pública a la síndica procuradora Angelina Valenzuela por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, por haber incurrido en violencia política en razón de género y acoso laboral.

Unos decían que tras el balazo que recibió en el rostro iba a irse al ostracismo por miedo y prudencia, pero otros aseguraban lo contrario: que se iba a echar para adelante. Esto está ocurriendo. Desde la Ciudad de México advirtió que solicitará el cese y detención de Chapman; de la síndica de la Central, Irma Delgado, y otros funcionarios, en la Fiscalía General de la República. Es más, ya se le hace tarde que le den chance en las mañaneras para hablar del caso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.



La base. Ante el desgaste de Morena y PT por la conducta del alcalde Chapman, dicen que a los líderes del PRI, actores y aspirantes a la alcaldía no les queda de otra más que el de unirse para ganar la próxima elección. Por conveniencia o por lo que sea, esa condición es básica para sentar las bases para recuperar la alcaldía y diputaciones en el 2021. Entre los priistas se habla que todo está en Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper, Marco Antonio Osuna Moreno, Fernanda Rivera, entre otros. Y como que si porque si hay división las cosas serían más difíciles, pero en un momento dado tampoco imposible.