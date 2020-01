Proclive al conflicto. La decisión de suspender el apoyo económico a la Cruz Roja de Topolobampo acabó por darle más nitidez al perfil emocional del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Movido por su instinto de venganza personal y política, su afán de erigirse en el Dios que da o quita de acuerdo a su voluntad, su proclividad al conflicto, a Chapman se le nubla su razonamiento.

La determinación no es unipersonal sino que eso lo decide el Cabildo, por lo que el alcalde ya lo está desdeñando, además de afectar a los ahomenses en caso de una emergencia. Por lo visto, eso no le importa.

Dicen que la argumentación fue perversa desde el principio. Primero dijeron que el dinero que se destinaba a la Cruz Roja de Topo se canalizaría a la de la Villa de Ahome, pero ahora Chapman sale con que es porque el delegado en Sinaloa de la institución, Carlos Bloch, está siendo investigado por corrupción, como si los ahomenses no supieran que su gobierno está salpicado de ese mal.



Impostores. Un grupo de Verdadera Integración Ciudadana (VIC) rechazó que el alcalde Chapman use las siglas de esa organización para ir a otros municipios a repartir despensas y cobijas, elevar su ego y hacer campaña anticipada en su sueño “guajiro” de ser gobernador. Dicen que Jaime Beltrán, Luis Felipe Villegas, Juan Bautista, entre otros, van a realizar un posicionamiento porque Chapman utiliza a unos cuantos de la organización, como al titular de Didesol, Marco Vinicio Contreras, para justificar el uso del membrete del grupo, pero sin el consentimiento de la mayoría de los integrantes de la organización. Los exfuncionarios ven una incongruencia del alcalde que ande con su falso altruismo humano cuando en Ahome hay mucha gente que necesita de ese apoyo.



Casual. El encuentro del presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, con el líder de los electricistas Domingo “Mingo” Vázquez no fue concertada para hablar sobre sus aspiraciones por la alcaldía, sino que se encontraron en el restaurante por casualidad. Cada quien llegó por su lado y Vázquez fue a saludarlo, al igual que a la líder del tricolor en Ahome, Dulce María Ruiz, y otros. Esa versión los líderes priistas la socializaron por el ruido que se hizo entre los priistas que interpretaron esa reunión de una y mil maneras.



Ruido. La elección de los nuevos consejeros universitarios en la Universidad Autónoma Indígena de México trae emocionados a algunos y con dolor de cabeza a otros. Y es que los líderes de los grupos quieren el control porque los consejeros van a elegir al nuevo rector en sustitución de María Guadalupe Ibarra Ceceña. Los ojos se centraron en la presidenta de la comisión del proceso, María Azucena Caro Dueñas. Ya se va a saber si tras la convocatoria ella y los otros de la comisión maniobran para favorecer o no la elección de consejeros afines a la rectora que se habla quiere dejar de heredero a Ignacio Flores, a quien acaba de nombrar nuevo secretario general.



Desencanto. Con la conformación del Consejo Político y el acuerdo que se tomó nadie tiene posibilidades de disputar la presidencia y secretaría general del PRI en El Fuerte en condiciones de piso parejo. La integración del consejo fue excluyente y desaseada en presencia del presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés. La alcaldesa Nubia Ramos tiene todo maquilado para que Luis Miguel Torres sea el nuevo líder con la tarea de que prepare todo para definir el candidato a la alcaldía. El que ella quiera. Eso ya lo tienen bien claro los priistas que los van a dejar solos. Si los consejeros no los tomaron en cuenta para elegir el método para nombrar a los nuevos líderes ni lo van a hacer para el candidato a la alcaldía pues de una vez pintan su raya. El desencanto avisora desbandada y derrota prematura.