Aval a la violencia. Una muestra más de su incongruencia estiló el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, al regresar de la Ciudad de México. Y es que deslizó no estar de acuerdo con la sanción de suspender por dos meses a la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, por sus desfiguros que esta hizo cuando arengó a los acarreados a apoyarlo en la sesión de Cabildo donde sufrió la humillación de pedirle disculpas públicas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Algunos dicen que solo falta que Chapman presione a los regidores para que desechen la sanción y que a Delgado le hagan un monumento por lo que hizo y por llamar a la gente a linchar al youtuber Paúl Velázquez, que al día siguiente sufrió un atentado a balazos. Si los regidores de la citada comisión no se la acaban con la críticas porque en igual de suspenderla deberían de plantear su destitución, Chapman está sujeto a señalamientos peores por su aval a la violencia.



Aberrante. El que no se anduvo por las ramas es el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro. Le tupió lindo y bonito al alcalde Chapman. Y es que Torres Navarro calificó de aberrante la decisión de este de retirarle el apoyo a la Cruz Roja de Topolobampo. Esto no solo lo considera el legislador sino amplios sectores de la sociedad ahomense. Es más, el legislador morenista no se va a quedar en los epitetos contra Chapman sino que hará ruido en el Congreso del Estado. Ya adelantó que subirá a tribuna para denunciar el caso y hacer el exhorto para que se le dé el apoyo a la benemérita institución. Tiene lógica política, ya que el alcalde está afectando a la población que le dio el voto a Torres Navarro.



Reacomodo. Como que los ataques a la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, no la neutralizan. Tras la reciente embestida de un grupo de diputados locales que están pidiendo su destitución, Ibarra Ceceña les reviró fuerte. Y tras esto se fue a la suyo, a ejecutar el reacomodo interno para terminar el último año de su gestión como rectora: ante el Consejo Universitario le tomó protesta como nuevo secretario general de la institución a Ignacio Flores y a Silvia Mendívil como nueva directora de la Unidad Mochicahui. Dicen que este movimiento lleva mensaje futurista en momentos en que está el proceso de elección de los consejeros universitarios.



En espera. Los productores del Valle del Carrizo y El Fuerte siguen esperando que el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, les informe qué está siendo para que el empresario de Multigranos, Carlos Ramírez, les pague su cosecha de trigo y maíz que le entregaron hace nueve meses. Los tres días que les pidió de plazo para el pago ya pasaron y no les ha informado nada tras haberse presentado al bloqueo de la carretera Internacional y la caseta de cobro de San Miguel.



Descaro. Dicen que la regidora priista de El Fuerte Celida Vega dejó en evidencia a la alcaldesa Nubia Ramos. Antes de que ejecutaran la jugada para destituirla como presidenta de la Comisión de Hacienda, ella renunció a esa posición con el argumento de que no la toman en cuenta para dictaminar la Cuenta Pública. O sea, el mensaje que envió es que hacen y deshacen para cuadrar los números. Ya no sorprendió que el regidor panista Carlos Javier Flores López se haya prestado a esa jugada, pero para disfrazarla haya renunciado como secretario de la comisión.

El desaseo se consumó al quedar el regidor Marte Velázquez en lugar de Celida Vega a propuesta del síndico procurador Luis Alberto Lugo. Así, la alcaldesa tiene en sus manos al PRI y la Comisión de Hacienda en una sola persona. Ya no cuidan ni las formas.