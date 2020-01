Marcha atrás. Fue tan nítida la torpeza legislativa y la reacción adversa de la opinión pública que ayer los diputados locales dejaron sin efecto el punto de acuerdo de destitución de la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña. Incluso, lo que les dijo Ibarra Ceceña de que eran unos “ignorantes y perversos” les quedó corto si se ve los argumentos que la Mesa Directiva del Congreso del Estado adujo al pleno para dar marcha atrás a ese punto de acuerdo. El central es que solo el Consejo Universitario tiene la facultad de destituir a la rectora. Pero hay otros más. El caso es que se dejó sin efecto el punto.



Patético. El circo que armaron los regidores de la Comisión de Gobernación del Cabildo y el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el caso de la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, va a terminar en forma patética. De la ampliación de la protección que le están dando se encargarán los demás regidores: a lo más que llegarán es a suspenderla de manera provisional cuando un gran segmento de los ahomenses consideran que debe de ser destituida por causar desorden en Cabildo e incitar a linchar al youtuber Paúl Velázquez, que sufrió un atentando a balazos al día siguiente.

Cuando escuchan la palabra destitución, a los regidores y Chapman parece que les da taquicardia. La farsa de enjuiciamiento es tan evidente que los regidores de la Comisión de Gobernación ya acordaron suspenderla por dos meses y apenas ayer la síndica rindió su declaración ante ellos. Los abogados están asombrados: primero acuerdan la sanción y luego le dan oportunidad de defensa.



Olvidados. Por todos lados brotan las denuncias de abandono del Valle del Carrizo. Para pararse el cuello, el alcalde Chapman va a alguna comunidad a presumir alguna obra acompañado de líderes ejidales paleros. Pero ahí mismo brincan otros dejándolos en evidencia de que solo van para la foto. En otras comunidades ni siquiera voltean a verlas. Por ejemplo, ayer un grupo de vecinos de El Carrizo salió a las calles para protestar por el mal estado de las calles y los servicios públicos. El líder en El Carrizo, Aristeo Verdugo, agarró parejo. Se fue contra el síndico Francisco Leyva Alcaraz y el alcalde, de quien dijo que con su protagonismo y peleándose hasta con su propia sombra, no va a resolver los problemas de las comunidades.



Como en feria. Epítetos variados recibió el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de una lideresa del fraccionamiento Cañaveral al finalizar su visita al Eco Parque de ese lugar. Y es que Chapman la desconoció cuando ella trató de saludarlo. No le habló en el mejor tono y eso le caló a la lideresa, que le echó en cara que es malagradecido porque ahora resulta que no la conoce cuando ella trabajó en la campaña, hasta su casa fue. Su hija entró a trabajar al Ayuntamiento y luego la despidió. Es la marca de la casa.



El proyecto. Dicen que las jugadas de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, son con miras al 2021. Para entonces quiere dejar todo arreglado para el control del PRI, poner candidato a la alcaldía, dejar a un alcalde sustituto para ella irse como candidata a la diputación federal. Algunos aseguran que por la inconformidad que está provocando, quién sabe si se le haga. Pero ella sigue en lo suyo: ayer realizó cambios en su gabinete. Por ejemplo, designó a Abel Sarmiento como director de Comunicación Social, en sustitución de Agustín Torres, que se jubiló; a Lourdes Rentería como directora de Sipinna, en sustitución de Víctor Robles, y a Ana Arelys Muñoz como directora de Participación Ciudadana, en lugar de Roberto Pacheco. También salió Adrián Escalante como director de la Red de Bibliotecas.