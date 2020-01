Igualitos. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, no hicieron otra cosa más que burlarse de los regidores y de los ahomenses en la sesión de Cabildo. Y es que Delgado les restregó la impunidad que trae en los hombros al volver a encabezar el operativo de presión con comisarios municipales y comisariados ejidales paleros a Cabildo para que no la sancionen por su conducta violenta que asumió en la sesión donde Chapman le dio las disculpas públicas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela.

Lo más grave es la incitación a linchar al youtuber Paúl Velázquez que hizo Delgado y por lo que ni siquiera la están enjuiciado. O sea, la están favoreciendo con una resolución perfilada a una suspensión de dos meses, que Chapman ni siquiera quiere tanto tiempo. Ayer este la saludó, la abrazó, en la sesión a la que llevaron acarreados para atemorizar a los regidores, lo que están consiguiendo porque ninguno fue capaz de censurar esa conducta. Más grotesco no se puede.



Las maniobras. Todo un show armó el alcalde Chapman para sembrar entre los regidores su capricho personal y político de retirar el apoyo a la Cruz Roja de Topo. Prestándose a esa jugada perversa, el director de Salud Municipal, Francisco Espinoza, se presentó en Cabildo para avalar el retiro del apoyo a la Cruz Roja y explicar lo que van a realizar para suplir ese servicio.

No hallan qué hacer para convencer a los ahomenses de esa decisión aberrante, como la calificó el diputado local morenista Juan Ramón Torres. Cuando menos el regidor priista Raúl Cota planteó que el apoyo se le tiene que seguir dando a la benemérita institución, por lo que convocó a sus demás compañeros a no dejarse llevar por lo que diga una sola persona. O sea, el alcalde. Pero a como se desarrolló la sesión, es altamente posible que Chapman se salga con la suya.



Apoyo. El excandidato del PAN a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho cabildea sus aspiraciones por esa misma posición con quienes no comulgó para la dirigencia estatal: Adolfo Rojo. Camacho se la jugó con Juan Carlos Estrada para la dirigencia estatal del PAN, pero este ya le está cerrando las puertas al querer candidatos externos. “Mi Líder” se acaba de reunir con Rojo y Alejandro Higuera.



Hay fecha. Los diputados locales ya le dieron fecha a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, para su comparecencia por el problema del servicio del agua potable: será el 20 de febrero. Dicen que el más impaciente para ello es el diputado local morenista Gildardo Leyva, quien se quiere sacar la espina por los calificativos que le endilgó tras promover su comparecencia.

En realidad, la alcaldesa se excedió en su respuesta cuando de antemano se sabe que va a estar en terreno ajeno, en el ring que controla el diputado, que para acabarla de amolar es de la fracción mayoritaria. Ramos Carbajal podrá decir misa, pero lo cierto es que el servicio del agua potable tiene serias deficiencias, según las denuncias ciudadanas que contrastan con lo que ha manifestado la alcaldesa.



Limpia. Por cierto, la alcaldesa Nubia Ramos va por más cambios en su gabinete tras haber realizado tres de ellos que los fortenses no le ven mayor trascendencia y que, según dicen, obedecen a otros intereses menos a procurar el desarrollo del municipio. La alcaldesa asegura que los próximos cambios van a realizarse sin importar los amigos. Solo mencionó a estos que abundan en la estructura de la comuna y omitió hacer alusión a sus compadres, comadres y parentela que están por el mismo estilo. Si por algo está dañada la imagen de Ramos es por esto, y para que no le siga causando ruido, quiere a lo mejor hacer una limpia. ¿Y los compadres, comadres y parientes?