Guillotina. No pasó mucho tiempo para saber que Alberto Corvera es el primer funcionario importante de la administración municipal al que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le pidió su renuncia como gerente comercial de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome por sus inquietudes políticas de cara al 2021. Cuando menos ese es el mensaje que muchos entendieron con la salida de Corvera tras que Chapman haya advertido a sus funcionarios que tendría mano dura si algún integrante de su gabinete adelantaba los tiempos electorales. Algunos aseguran que con esto el alcalde le corta el apoyo desde la comuna al priista Bernardino Antelo Esper, que aspira a la alcaldía de Ahome y que ya anda en acción. Ahora habría que ver si esa es la verdadera razón o ya Chapman lo tomó como mero pretexto para deshacerse de quien se la jugó con él. Por lo pronto, por Corvera entra Karla León.



Favoritismo. Su cliché discursivo de no favorecer a nadie ya no le queda al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Con la operación de intercambio de deuda del impuesto predial urbano por un terreno en Topolobampo por un monto de 15 millones de pesos, Chapman ya no tendrá cara para salir con el mismo sonsonete en contra de los empresarios. Pero como no hay pudor, algunos dicen que lo seguirá haciendo, creyendo que engaña a los ahomenses que lo tienen como el peor alcalde en la historia de Ahome.

Ya hay versiones que apuntan a que el lote no vale los 15 millones de pesos, que es lo que debe de impuesto predial el empresario Jorge García. O sea, este va a ser el ganón. Lo que resulta más que extraño es que hasta los regidores de oposición aprobaron esa operación ventajosa para el empresario, en detrimento de las finanzas de la comuna. Cayeron en el garlito de Chapman que ayer salió con que la comuna tiene la facultad de tener acuerdos con particulares interesados en saldar sus impuestos. Sí, pero a qué precio.



Se doblaron. La conducta protectora del alcalde Chapman dio resultados en los regidores oficialistas en el caso de la síndica de la Central Mochis. Ayer, los regidores de la Comisión de Gobernación, Vicente López Fuentes, Socorro Calderón y Rosa María Ramos, acordaron sólo amonestar a Irma Delgado con el rechazo del regidor priista Raúl Cota Murillo de dar marcha atrás al acuerdo que habían llegado de suspenderla por dos meses sin goce de sueldo por su conducta inapropiada en la sesión de Cabildo. Las actitudes porriles de los acarreados a la sesión de Cabildo en apoyo a Irma Delgado con el respaldo de Chapman, aparte de que los ha de haber jalado en corto, hizo que los regidores se humillaran tras las pifias que han cometido.

Algunos dicen que vale más que acuerden lo que vayan a acordar porque al paso que van la van a terminar ¡santificando! Por lo pronto, el presidente de la comisión, Vicente López, dice que el acuerdo se dará a conocer hasta febrero.



Prófugo del gis. Por su ambición política, el jefe del Órgano Interno de Control en El Fuerte, Luis Miguel Torres, dejó un problema de hace tiempo en el Jardín de Niños Justo Sierra de Tehueco, El Fuerte. Y hasta la fecha está sin resolverse del todo. Dicen que él dejó el aula de esa escuela para irse como oficial mayor en el primer periodo de la alcaldesa de Nubia Ramos y hasta la fecha sigue en el gabinete. No queda muy claro si desde un principio pidió licencia a la SEPyC o él colocaba maestros y le pagaba en forma directa. Lo que se sabe de manera oficial es que pidió una licencia de un año para irse a la comuna, pero da la casualidad que ya tiene tres. El ir y venir de maestros cubriendo a Torres en el grado de tercer año ya hizo crisis y los padres tomaron la escuela para que asignen uno permanente. Y vale más porque con ese sello Torres está por dejar el Ayuntamiento para irse al PRI.