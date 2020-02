La pena encima. El coordinador del Cobaes en la zona norte, Policarpo Infante, fue dejado en ridículo por el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Se habla que no fue casual sino con toda la intención para ir minando su credibilidad en su aspiración por regresar a la presidencia municipal, si es que tiene alguna posibilidad. Dicen que de ese golpe anímico no se repone Infante. Y es que en el acto de entrega de obras en el Cobaes 117, Chapman preguntó a los estudiantes los nombres de los 18 municipios de Sinaloa. Una estudiante pasó, pero se atoró. Nadie más se mostró interesado a seguirle el “rollo” al alcalde, quien optó por darle el micrófono a Infante Fierro para que los dijera. ¡Pero no los supo todos! Esa pregunta era la de menos porque se señala que Chapman llevaba otras más difícil para el exalcalde con la intención de reprobarlo. Pero con una fácil tuvo.



Canibalismo. Dicen que el exgerente comercial de la Japama Alberto Corvera anda echando chispas por su destitución, pero lo que más le está doliendo es la campaña que le están haciendo para justificar su salida. No le agradó que desde Palacio Municipal filtren la versión de que lo corrieron por ser sorprendido haciendo estructura para el proyecto del director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, que trabaja para la alcaldía de Ahome.

Niega que haya usado los apoyos de descuentos a los usuarios para apuntalar el proyecto político de Berna. La decisión y la campaña en su contra se la atribuyen a uno de sus compañeros del antiguo grupo del exdiputado federal: Aníbal Rubio, jefe del despacho de la Presidencia Municipal. Por lo pronto, la autoría de la salida Chapman se la adjudica al gerente general de la Japama, Guillermo Blake, y este a una decisión externa. ¿Por fin?



El informe. Se habla que el que salió bien librado es el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, al rendir su informe ante la Junta Directiva, integrada por funcionarios de la SEP, del sistema de la institución nacional y de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, entre otros. Estos escucharon la lista larga de los logros que les expuso Angulo Castro desde la inclusión, medidas de seguridad y los proyectos innovadores. Tenía materia, pues, lo que sus operadores internos y externos están explotando para hacerlo saber a los sinaloenses en las redes sociales y otros medios ahora que están lo de las preinscripciones.



Tardanza. ¿Qué espera el juez de distrito para resolver los dos amparos que quedan sobre la construcción de la planta de fertilizantes en Topo? Es lo que muchos se preguntan y la tardanza ya está causando sospechas. Se han resuelto en favor de la planta una decena de amparos, pero estos dos siguen atorados mientras que está la amenaza de que la multimillonaria inversión se vaya de Topo.



Confrontación. Dicen que apoyado por la directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Maribel Vega, Antonio Cota inició su carrera por la candidatura priista a la alcaldía, posición que ya tuvo en forma interina y en la que hay señalamientos de malos manejos que hizo cuando regresó la alcaldesa Nubia Ramos. Se habla que Cota ya puso en marcha su estrategia para regresar a la alcaldía con el propósito principal de ajustar cuentas con Ramos. Es decir, movido por la venganza, no para impulsar el desarrollo del municipio. Ya anda circulando un video con corrido y toda la cosa en la que lo ponen como “el bueno” y a la alcaldesa como “traidora”. Incluso, hacen circular un sondeo en el que Cota sale arriba de todos, seguido de Maribel Vega. Es una lista larga que el que la ve hasta se carcajea de lo absurda.