No le aflojan. El fantasma del juicio político contra el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, aún ronda en el Congreso del Estado. Sin embargo, no por voluntad de la mayoría de los diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sino porque los líderes de los colectivos sociales no claudican en su intención de lograr su caída por la vía legal.

El recurso de amparo contra la no procedencia del juicio político que resolvió la citada comisión todavía sigue pese a que el juez segundo de distrito lo desechó. Y es que Ulises Pinzón interpuso el recurso de revisión en el Tribunal Colegiado con sede en Mazatlán. Este lo admitió y falta la sentencia que puede ser que se le ordene al juez de distrito resolver para que la Comisión de Puntos Constitucionales le dé trámite a la demanda de juicio político. Pinzón y los líderes de los colectivos están casi seguros que esta ruta va a correr ese tema porque hay elementos de peso para ello.



Cuestión de tiempo. Lo cierto es que con amparo o no, la diputada local de Morena Beatriz Adriana Zárate Valenzuela va por el alcalde Chapman. Ya la cantó de que está logrando la mayoría en el Congreso del Estado para destituir al alcalde ahomense, tomando de base la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que lo encontró responsable de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela, pero aderezado por otros elementos como la escandalosa adquisición de las ambulancias.

Zárate Valenzuela no se calla la lucha que va a emprender cuando termine el periodo de receso en que se encuentra el Congreso del Estado y que de seguro ya se va a resolver el recurso de revisión que interpuso Chapman ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado por la confirmación que hizo la Sala Regional de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Ya hay muestras de que Zárate Valenzuela puede lograr la mayoría de los diputados como lo hizo en el caso del punto de acuerdo de destitución de la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña.



En acción. El director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en el Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, recorrió como ningún otro fin de semana las comunidades de Ahome. Antelo Esper, exdiputado federal, justifica con propios y extraños que los encuentros con el “pueblo” es para actualizarse de lo que pasa en las comunidades y colonias de la ciudad. Y lo hace en días inhábiles para sacarle la vuelta a los señalamientos político-electoral, como recientemente lo hizo el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar. Sin embargo, para nadie es un secreto de que el extitular de Didesol tiene aspiraciones para la alcaldía ahomense. ¿Se le irá a hacer?



Descalificado. Algunos priistas de El Fuerte casi se caen para atrás por la intención del exalcalde interino Antonio Cota de buscar la candidatura del PRI a la presidencia municipal. Dicen que las maniobras que le adjudican con el respaldo de la actual directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Maribel Vega, lo descalifican aun cuando tenga razón sobre la conducta política de la alcaldesa Nubia Ramos.

Para empezar, a Cota no lo ubican como un priista genuino, leal. Ya fue exsíndico procurador en la era panista, priista cuando le convino y morenista de ocasión. Es más, su incursión en Morena fue efímera porque ahí luego le miraron el “anca el pollo” y lo relegaron. Ante esas circunstancias, Cota regresó al PRI, pero en donde también ya lo ven con recelo. Dicen que no es factor de unidad por el encontronazo con la alcaldesa Nubia Ramos que “no canta mal las rancheras”.