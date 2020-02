Conveniencia política. Dicen que la defensa a ultranza del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, hacia la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, no es gratis. Algunos ya descifraron su jugada: es una de las operadoras políticas que va a usar para el 2021 después de deshacerse de quienes lo llevaron al poder por considerarlos una amenaza para su proyecto político. Por eso dio línea pública a los regidores para que la sanción que le aplicaran por sus “excesos” en la sesión de Cabildo fuera lo menos drástica.

La presión siguió con acarreados a Cabildo que ya surtió efectos en los regidores oficialistas de la Comisión de Gobernación de dar marcha atrás al acuerdo de sanción de suspensión de dos meses por solo amonestarla, con la oposición del regidor priista Raúl Cota Murillo.

En ese sentido, Chapman ya amarró el compromiso de Delgado de jugársela con él, pero lo que no sabe el alcalde es que lo puede dejar colgado de la brocha. Al igual que las otras adelitas que tiene en nómina.



Finta. Momentos de tensión vivieron ayer los productores del Valle del Carrizo al llegar elementos policiacos en patrullas al punto de bloqueo del acceso a las bodegas de Multigranos, que tiene nueve meses de no pagarles la producción de trigo. Los policías tomaron fotos y se retiraron. Algunos creyeron que era el inicio del operativo para sacar la producción de las bodegas, pero no. Ya después se enteraron que el barco que atracaría en Topo se desvió a Guaymas, Sonora. La acción policial los puso más en alerta.



A destiempo. Al que no le fue del todo bien con ellos fue al coordinador municipal de Morena en Ahome, José Borunda, acompañado del diputado federal Iván Ayala Bobadilla. Borunda y Ayala se presentaron en el bloqueo que tienen para lograr el pago de sus cosechas. El líder morenista llegó con el discurso de golpeteo al gobernador Quirino Ordaz Coppel y solicitándole que hicieran una carta para el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, exponiéndole el problema. Que el diputado federal va a presionar arriba para que el gobernador les resuelva el problema. Algunos se preguntan el motivo por el cual Borunda y Ayala Bobadilla se presentan con ellos después de meses de manifestaciones. ¿Por qué hasta ahora?



Despistado. Por cierto, a Borunda más mal le fue cuando ahí quiso salir en defensa del síndico de El Carrizo, Francisco Leyva, al acusar de que priistas aliados del alcalde Chapman se iban a manifestar en su contra.

Para desacreditar el movimiento, incluso señaló que andan comprando votos. Más tardó en terminar de tirar su rollo, que el líder cenecista Aristeo Verdugo en recriminarle que diga que los priistas aliados de Chapman van a tomar la sindicatura y que andan comprando votos porque ni en el periodo electoral se está. Le fue claro que van a manifestarse, lo que hicieron ayer, porque El Carrizo es un cochinero y que el síndico no sirve para nada, al igual que Chapman. Ahí se le cayó la conjetura que Borunda hizo porque los inconformes están en contra del alcalde.

La prueba de que el síndico vive en otro mundo es que cuando los vecinos lo presionaron en la manifestación en la sindicatura para que le hablara al alcalde, les dijo que no se sabía su número telefónico. Ver para creer.



Respuesta. Si tenía alguna duda de buscar otra opción política para el 2021, dicen que la regidora priista Célida Vega parece que ya decidió jugársela en contra de la alcaldesa Nubia Ramos porque a ella le adjudica su defenestración en Cabildo al quitarla de presidenta de la Comisión de Hacienda. En su momento va a dar la sorpresa.