Golpe certero. Aferrado como siempre ha sido, el youtuber Paúl Velázquez Benítez logró ayer participar en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador después de sobrevivir al atentado a balazos que sufrió. Su objetivo era llamar la atención y lo logró: acusó directamente como autor intelectual del ataque al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Eso lo hizo para dar el golpe mediático nacional porque ya lo había hecho de manera formal en la Fiscalía General de la República.

Lo que sea de cada quien, Velázquez Benítez habló como nunca. Centrado, maduro, con una narrativa ordenada, emotivo, sin titubeos, sin desvaríos y sin ánimo de protagonismo. Para decirlo en pocas palabras, Velázquez Benítez se vio bien, según la opinión de propios y extraños.

Tan impactó su participación que López Obrador le dedicó tiempo en su respuesta y hasta se comprometió hablar con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para hablar del caso. Claro, “respetando su autonomía”.



El daño. De un modo u otro, la bomba que estalló Velázquez Benítez en la mañanera de López Obrador daña la imagen de la por sí ya deteriorada imagen del alcalde Chapman. Sin embargo, este salió con que no le preocupan los señalamientos del youtuber a quien en la sesión de Cabildo agredieron verbalmente los acarreados por sus funcionarios que todo hace suponer actuaron con su consentimiento.

Hay muchos datos en este sentido, pero el que lo delata es que pese a que está acreditado que la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, arengó a lincharlo, Chapman la defiende a capa y espada al grado de presionar a los regidores de la Comisión de Gobernación para modificar el acuerdo tomado de una sanción de dos meses de suspensión por solo una amonestación. Lo que más pesa es que el youtuber involucró en la trama al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien supuestamente Chapman fue a ver para pedirle apoyo.



Sus moños. Como no hubo respuesta ni llegó el alcalde Chapman ni un enviado suyo para atender sus demandas, los vecinos de El Carrizo pasaron del plantón a la toma de la sindicatura, planteando la destitución del síndico Francisco Leyva y la solución de los problemas en los servicios públicos.

Leyva ni lucha le hizo de entrar a las oficinas, por lo que mejor optó por acudir a Palacio Municipal para tratar de ver al presidente municipal o ya de perdida al secretario Juan Fierro. Lo que se sabe es que el alcalde Chapman quiere una invitación formal para ir a atender a los vecinos. Con esa salió, poniéndose los moños para atender un problema ciudadano. Algunos dijeron que milagro no planteó que lo lleven en helicóptero.



Duro y a la cabeza. El líder social Guillermo Cota dejó en evidencia al gobierno del alcalde Chapman de que pregonan con “falsos discursos”. Aprovechando el Día de la Constitución, acudió a la oficina del secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, para recibir respuesta de la solicitud que hicieron por escrito de que les entregaran copia certificada de la convocatoria, el acta y firmas de los asistentes a la asamblea para la elección del Comité de Participación Social del fraccionamiento Tabachines. Y nada. Han pasado siete meses y 12 días de la solicitud y el gobierno chapmista no les da respuesta. Y muy en ello ayer se rasgaban las vestiduras de que son garantes del cumplimiento de la Constitución. ¡Si cómo no!



En la mira. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, tiene en la mira a uno de sus funcionarios por tener alianza con la regidora priista Célida Vega. Y es que se habla que van a abandonar el barco priista en el 2021 para jugarle las contras. Eso se da por hecho desde ya.