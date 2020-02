La perdió. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación desechó el recurso que interpuso el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para echar abajo la sentencia en su contra que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por violencia política en perjuicio de la síndica procuradora Angelina Valenzuela y que confirmó la Sala Regional.

Dicen que al quedar firme, la sentencia constituye el principio del fin de Chapman como alcalde. Se habla que con ello los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación no tienen para dónde hacerse para iniciar el juicio político en su contra y dictaminarla como procedente para que luego siga el curso legislativo y legal para su destitución. Eso al margen de la faramalla que hizo de cumplir la sentencia.



Van por él. No por nada la resolución de la Sala Superior del TEPJF levantó el ánimo de la síndica procuradora Angelina Valenzuela y los detractores del alcalde Chapman, entre ellos el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro. De hecho, unos y otros le apuestan que el Congreso del Estado, tomando en cuenta la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, vincule el caso para darle el trámite correspondiente. Es decir, que la resolución se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para el inicio del juicio político. Sin embargo, si no se actúa, Torres Navarro con los diputados aliados se pondrá en su papel. Además, no se descarta que la propia síndica procuradora actúe en forma directa en el Congreso o los líderes de los colectivos sociales o algún dirigente de partido que lo haga, como el del Partido Acción Nacional, Ariel Aguilar, que de inmediato celebró la sentencia en contra de Chapman.



Foco de atención. La participación del youtuber Paúl Velázquez Benítez en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que acusó directamente al alcalde Chapman como el autor intelectual del atentado a balazos que sufrió, le abrió las puertas para moverle el tapete en los altos niveles del poder nacional y estatal. Por un lado, el descrédito político y, por otro, la activación de la investigación pone en una posición comprometida al alcalde, que cada vez está más acorralado. Velázquez Benítez ya se entrevistó con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y llamó la atención de los medios nacionales, quienes lo entrevistaron en horarios estelares para coraje de las voces compradas de los aduladores de Chapman.



Como siempre. Todo porque el alcalde Chapman se “montó en su macho” para no ir a atenderlos, los vecinos de El Carrizo decidieron bloquear la carretera Internacional, lo que provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos. La toma de la México 15 fue total. Y es que ante la falta de sensibilidad para ir a dialogar con ellos para la solución de los problemas en los servicios públicos, los vecinos de la toma de la sindicatura se fueron a bloquear la rúa federal. Tan molestos están con el síndico Francisco Leyva, que se ha portado grosero, que el grupo de ciudadanos no quieren saber de funcionarios enviados por Chapman. Lo quieren a él, pero el señor quiere una invitación formal, por escrito.



Fuera de lugar. El fantasma de su exsuperasesor Pedro Solano parece que todavía pesa en las decisiones de la rectora de la UAIM, María Guadalupe Ibarra Ceceña. Ahora que tiene el dinero para pagar el aguinaldo a los trabajadores, no lo quiere hacer. Les pone de condición que regresen a las aulas, lo que causó molestia de estos y le tomaron sus oficinas. El líder estatal del STASE, Gabriel Ballardo, el más molesto. Nadie entiende la postura de la rectora.