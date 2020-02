Tapadera. Ni viendo atina la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava. Cuando el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, está acorralado tras la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la sentencia de que incurrió en violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, Domínguez Nava trata de protegerlo con argumentos infantiles que la dejan en evidencia de tapadera.

Algunos abogados hasta se rieron de ella por el argumento que esgrimió de que el alcalde no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Le aclaran que lo juzgado es en el ámbito político-electoral y no por delito, que es por donde también se le puede abrir un juicio.

La sentencia exhibe a los diputados morenistas, que no valoraron en términos legales la solicitud de juicio político en el que se incluía el caso de la síndica procuradora, sino que lo hicieron para protegerlo.



Lo doblaron. El alcalde Chapman acudió con los vecinos de El Carrizo a regañadientes. Tuvo que dejar a un lado su orgullo ante la postura firme de ellos de no claudicar en su demanda de que fuera a hacer compromisos de solución a los problemas. Para esto se mantuvieron estoicos en el bloqueo de la carretera internacional, lo que provocó un caos como nunca, lo que Chapman pudo evitar desde un principio, pero «se montó en su macho» de no ir. Es más, planeó una gira por el Valle del Carrizo para inaugurar y supervisar obras menores para «chotearlos».

Cuando llegó con los productores en Multigranos, le dijeron que atendiera a los vecinos por el grave problema que estaba generando, a lo que respondió que traía otra agenda. Y les sacó la vuelta al acudir al Poblado 5 por los caminos de las parcelas. Sin embargo, como el problema en la México 15 estaba por salirse de control, a punto de una tragedia, hizo el compromiso de acudir en horas de la tarde. O sea, no lo hizo por voluntad propia.



El mismo teatro. No es novedad que el alcalde Chapman culpe a otros de su incapacidad de resolver los problemas. Para lucirse y salir al paso del conflicto con los vecinos de El Carrizo que tenían tomada la sindicatura y llevaban dos días bloqueando la carretera internacional con el fin de que diera la cara, culpó al gobernador Quirino Ordaz Coppel de incumplir con la entrega de recursos, por lo que no hay obras.

Haciendo el mismo teatro de siempre, para apantallar con gritos y lágrimas a los vecinos, acusó al gobernador del atraso de la sindicatura y de Ahome, cuando es conocido que el mandatario ha canalizado recursos para las obras importantes, como la del drenaje pluvial en la cabecera y drenaje en algunas comunidades tras la inundación en el valle. Chapman quedó más mal.



Sin sustancia. Por cierto, el senador Rubén Rocha estuvo ayer en El Carrizo. Algunos dicen que fue a «tirar puro rollo» con los vecinos y los productores en Multigranos. No causó impacto su visita, sobre todo por los personajes que lo acompañaron y porque no llevaba soluciones.



Exclusión. Más que planilla de unidad, la de Luis Miguel Torres y Paola Peraza es la de exclusión, dicen los priistas de El Fuerte. Torres y Peraza fueron los únicos que se registraron para presidente y secretaria general del PRI fortense, ya que algunos optaron por no registrarse para no validar el proceso amañado, dirigido para favorecer a los alfiles de la alcaldesa Nubia Ramos. Los priistas no se equivocaron cuando adelantaron que el PRI iba a quedar en manos de Torres, que va a trabajar para sacar el candidato a la alcaldía que diga Ramos, aunque se queden solos.