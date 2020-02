Rebasa fronteras. El youtuber Paúl Velázquez Benítez agarró vuelo tras denunciar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de ser el autor intelectual del atentado a balazos que sufrió. No solo lo entrevistan los medios nacionales sino el caso ya lo tomaron en sus manos los medios internacionales.

Un verdadero escándalo, en el que ya Velázquez Benítez le pone especial atención en la relación que tiene Chapman con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El activista social no se queda con nada en el tintero, ya que le saca todos los trapitos al sol al alcalde ahomense, a quien agarró como desconocido. Velázquez Benítez internacionalizó su caso.



Tapón de boca. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, llegó “encendido” con los vecinos de El Carrizo porque desde la Secretaría de Gobernación le ordenaron que los atendiera para desactivar el bloqueo de la carretera que ya tenía cuatro horas con el riesgo de una tragedia por la actitud agresiva que tomaron los traileros. Por eso, la agarró contra el gobernador Quirino Ordaz, las administraciones priistas y panistas pasadas y las élites económicas de Ahome con el objetivo de sorprender a los manifestantes y lavarse las manos del atraso en esa comunidad.

Acudió con estos a fuerzas, no como un gesto de humildad. Es más, ya se había ido de El Carrizo en donde había realizado una gira. ¿Por qué no fue a dialogar con ellos desde un principio? ¿Por qué no asumió una actitud humilde, lo que podría haber evitado el desgaste y los riesgos de una desgracia en la carretera Internacional? Algunos dicen que por su necedad.

Y no pasó mucho para que el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, lo pusiera en su lugar al revelar las obras y los recursos que el gobierno estatal ha canalizado a Ahome. Le tapó la boca, le desmontó su mentira.



A lucirse. Un desfile de políticos se registra con los productores del Valle del Carrizo tras la resistencia que sostuvieron estos para que no sacaran la producción de trigo que entregaron a la empresa Multigranos que no les paga desde hace nueve meses. Ya fueron el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, y el diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla. También el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y el senador morenista Rubén Rocha Moya.

Ayer estuvieron el senador priista Mario Zamora Gastélum y los diputados federales Alfredo Villegas y Fernando García. Sin embargo, todos tienen un común denominador: lo único que llevan es “puro rollo”, y lo que quieren los productores es solución.

El diputado local priista Faustino Hernández estuvo con Zamora Gastélum, Villegas y García, pero es el único que los ha apoyado desde hace meses. Los otros legisladores hasta ahora se hacen presentes. ¿Y cuando tomaron la caseta de peaje dónde estaban? ¿Les pasó de noche cuando bloquearon la carretera Internacional? ¿Por qué hasta ahora se hacen presentes después de nueve meses?



A la cargada. Más mal que bien le hacen al senador Rubén Rocha Moya algunos priistas que se le están pegando como si ya anduviera en campaña. Al viejo estilo priista, se van a la cargada creyendo que este va a concretar su aspiración.

Por ejemplo, en su gira de fin de semana por Ahome se vio al expresidente estatal del PRI Roberto Pérez Jacobo y Juan Francisco López Orduño rindiéndole pleitesía. Ramón Leyva, Pedro Esparza y Cutberto Ríos por el mismo estilo allá por el Valle del Carrizo. Y el que no se le despegó fue el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, quien dicen se pavonea como su asesor y a quien en Palacio de Gobierno ya le tienen preparado su expediente cuando fungió como jurídico de Vialidad y Transportes.