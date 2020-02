Vinculación. Dicen que la líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez, se va a quedar con las ganas de proteger al alcalde de Ahome porque un grupo de diputados locales de esa fracción van por vincular la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para iniciar el procedimiento de destitución de Guillermo “Billy” Chapman tras quedar firme que cometió violencia política en razón de género contra la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites.

Para empezar, se habla que la postura errática de Domínguez de que no se le podía juzgar a Chapman por el mismo delito es “a título personal”, no de la bancada. En segundo, el grupo de legisladores que encabeza Adriana Zárate están pugnando por la legalidad: cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que ordena que el Congreso la vincule. Zárate espera el regreso del periodo ordinario para ver de qué cuero salen más correas. Ella dice que ya tiene los votos asegurados.



Deslinde. Hay algunos que quieren emboletar al diputado Juan Ramón Torres Navarro con la postura de Domínguez, pero lo hacen para favorecer al alcalde Chapman. El hecho de que Torres Navarro no haya hablado en la conferencia de prensa donde Domínguez fijó su postura de que el Congreso del Estado no puede juzgar dos veces al presidente municipal por el mismo delito, no quiere decir que la avale. Podrá estar de acuerdo con ella en otros temas, pero en el caso del alcalde Chapman está muy lejos de estarlo. Torres Navarro está en el bloque de legisladores morenistas que quieren destronar a Chapman de la alcaldía por varios factores, entre ellos que le está causando un grave daño a Ahome. También a Morena para el 2021.



A la ofensiva. Los priistas ahomenses van sobre el alcalde Chapman tras que responsabilizara al gobernador Quirino Ordaz de la falta de obras en el municipio. Los líderes del tricolor, Dulce María Ruiz y César Gerardo, ya trazaron la ruta para devolverle el golpe. Como saben que solo el Congreso del Estado puede “extirpar el mal” en Ahome, se habla que van a plantear a los legisladores priistas que hagan un frente común con los diputados de las otras fracciones para lograr destituir a Chapman como alcalde. Si algo facilitó que la Comisión de Puntos Constitucionales acordara la no procedencia para el juicio político contra Chapman es que la diputada priista Ana Cecilia Moreno votó en ese sentido. Las cosas parecen haber cambiado.



Le van a dar gusto. Dicen que al presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, le van a dar gusto. Como acusó de una y mil cosas al secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, ya se habla que van a desactivar algunos expedientes para sancionar a los responsables de actos de corrupción en las dependencias. El detalle está en que a Polo Palafox no le puede ir muy bien porque cuando estuvo integrado en la Dirección de Vialidad y Transportes fue acusado de extorsión por líderes de los transportistas en Ahome. Y el líder de los abogados en Sinaloa mencionó que en esa dependencia había actos de corrupción. Algunos que lo conocen ya saben el motivo por el cual se le metió al senador Rubén Rocha Moya, del que se jacta ser su asesor. Busca protección.



Imposición. Así como la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, impuso a Luis Miguel Torres y a Paola Peraza como líderes del PRI, los priistas ya adelantaron que va a poner candidato a la alcaldía y ella misma va a buscar la diputación federal. Torres y Peraza sólo le van a administrar sus intereses en el partido, no el de los priistas, por lo que de una vez les dicen: ahí se la echan en el 2021.