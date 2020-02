Tan fácil que era. Cumpla o no con sus promesas, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, quedó mal con los vecinos de El Carrizo y como nunca le abonó a la ruta de su destitución por enfrentarse en forma directa al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En primer lugar, ayer tras la reunión con la comitiva de carricenses que se reunió con Chapman, quedó nítido que los problemas que le estaban planteando él los podía resolver. A eso se comprometió e incluso en esta semana empiezan los trabajos para hacerlo.

En realidad, el municipio tiene capacidad para resolver las demandas de los carricenses, pero por el pensamiento limitado y autoritario de Chapman el problema creció tanto que estuvo a punto de generar una tragedia en el bloqueo de la carretera Internacional.

¿Por qué desde un principio Chapman no acudió con ellos para llegar a acuerdos? Su arrogancia de nuevo lo perdió. Y cuando lo hizo fue para culpar de los males al gobernador, lo que lo encaminó al precipicio. La correlación de fuerzas en el Congreso del Estado parece que cambiaron en su contra.



De urgencia. Ante le necedad del alcalde Chapman de que el gobernador Quirino Ordaz le debe 29 millones de pesos, el secretario y la tesorera, Juan Fierro y Ana Ayala Leyva, fueron citados a una reunión con carácter de urgente con el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.

El encuentro está programado para hoy y se dice que les van a aclarar con pesos y centavos lo que se les ha canalizado. De hecho, el secretario de Obras Públicas estatal, Osbaldo López Angulo, le tapó la boca a Chapman con la relación de obras que se ha hecho y los recursos que se han invertido. Eso porque el alcalde con estridencia señaló que no hay obras en Ahome porque el gobernador no ha cumplido con los recursos comprometidos. Pero como Chapman siguió con su sonsonete de que le debe 29 millones de pesos, de seguro se los van a clarificar.



La ventana. Conforme avanza la municipalización de Juan José Ríos, la gente de Marco Antonio Osuna Moreno, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, ya está dando por hecho que va por el PRI si se concreta la iniciativa en el Congreso del Estado. Sería uno menos en la competencia en Ahome que se reduciría a Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Domingo “Mingo” Vázquez, que ya tiene la oferta también del Partido del Trabajo. Nada más que algunos dicen que habría que esperar la decisión de Osuna Moreno porque capaz y se aferre a la de Ahome.



Incómodo. Dicen que el que anda muy enojado es el regidor panista de El Fuerte Javier Flores, porque algunos lo responsabilizan de apoyar jubilaciones en la pasada sesión de Cabildo que no están muy claras que se hayan hecho en forma correcta. Es más, se habla que él mismo las va a rechazar en la próxima reunión. De por sí ya Flores traía mala vibra en sus espaldas por prestarse al juego priista de la alcaldesa Nubia Ramos para destituir a la regidora priista Célida Vega como presidenta de la Comisión de Hacienda del Cabildo, como para cargar con una culpa más que lo desacredita como regidor opositor. Incluso, lo ponen en una posición incómoda como líder del PAN.



De viaje. ¿Para dónde anda la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos? La última vez que se le vio fue en el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte. Fotografías de ella en la sala de espera circularon entre los fortenses, que se mostraron molestos porque se va del municipio cuando hay problemas que requieren su atención. De manera oficial no se sabe qué destino lleva porque no se tiene agenda ni información desde el pasado 6 de febrero que se entrevistó con los líderes de los motociclistas que vienen en “bolón” al Pueblo Mágico el 15 de mayo. ¿Andará a México o a las Europas?