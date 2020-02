De mero trámite. El director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, no tuvo ningún problema ayer al comparecer ante los diputados locales de la Comisión Permanente del Congreso del Estado junto con el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía. Es más, los diputados reconocieron el trabajo del exalcalde ahomense, contrario a la postura que tuvieron con otros funcionarios del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel que han desfilado por el Congreso del Estado. Así, algunos en Ahome se quedaron con las ganas de que le fuera mal a Ruelas Echave. El que hizo malabares ante los embates de los diputados fue el secretario Mejía. Uno de los reclamos fue el nepotismo que, según ellos, existe en el Instituto para la Capacitación al Trabajo de Sinaloa (Icatsin), dirigido por Francisco Frías Castro, que no siente lo duro sino lo tupido.



Evidencias. Quienes tenían dudas de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tenía una relación estrecha con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ya se desengañaron. Una fotografía de Chapman abrazado de él fue difundida con toda la intención tras que se ventilara que el alcalde busca la protección de su amigo para librar las embestidas legales y políticas que tiene encima. En la foto aparecen Antonio Meneses y Javier Cadena, exdirector de Fiscalización del gobierno de Veracruz en los tiempos del encarcelado Javier Duarte. Cuando menos esa relación no le sirvió a Chapman para la resolución ni de la Sala Regional ni de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes confirmaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa de encontrarlo culpable de violencia política en razón de género y acoso laboral contra la síndica procuradora. ¿O por qué descobijaron al ministro ya no pudo hacer nada?



Contumás infractor. Desde que irrumpió en la vida política de Ahome, Chapman se jacta de ser garante de la legalidad. Luego que ganó la elección por el efecto Andrés Manuel López Obrador y no por mérito propio, le dio rienda suelta a ese discurso. Sin embargo, en los hechos se convirtió en el campeón de la violación de las normas y de gobernar bajo el terror. Los casos abundan, pero el más reciente es la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Y tan incumplió con lo ordenado por el TEES, que dos meses y medio después reinstaló a Alan Rubio Jiménez como asesor jurídico de la síndica procuradora, al que había corrido porque descubrió las marrullerías que cometían sus funcionarios.



En capilla. La lumbre en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome parece que le va a llegar a Rodrigo Robles Álvarez, gerente administrativo. Y se habla que su salida es inminente, si es que ya no le dieron las gracias. Incluso, ayer se llegó a hablar que la que está perfilada para ser su relevo es Diana Margarita Rubio Viesca, exsuperasesora del alcalde Chapman. Algunos dicen que de concretarse ese movimiento en la Japama salen de Guatemala para entrar a Guatepeor.



Lo apagaron. De un día para otro, el exalcalde interino de El Fuerte Antonio Cota González apagó su activismo. Se habla que el presidente estatal del tricolor Jesús Valdés se reunió con él y lo puso en su lugar. Se habla que Cota González le pidió el PRI, pero ese lugar estaba reservado para Luis Miguel Torres, alfil de la alcaldesa Nubia Ramos. Se habla que Valdés lo ajustó. El también exsíndico en la era panista apechugó, pero logró que le dieran la CNOP para uno de sus incondicionales y de Maribel Vega, directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte: Javier Cortez. Qué poco le duró la convicción a Cota González.