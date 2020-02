El colmo. La optimización y austeridad de los recursos públicos que enarbola el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, son letra muerta. Ya es de risa que Chapman siga diciendo un día sí y el otro también que hace un manejo pulcro del “tesoro” municipal porque ya salió a relucir que Andrés Estrada Orozco y David Membrila siguen en nómina como si estuvieran trabajando. El primero sigue recibiendo 55 mil pesos tras ser destituido como secretario del Ayuntamiento y el segundo percibe poco más de 33 mil pesos pese a ser cesado como director de Comunicación Social. Cuando menos esa es la información oficial que existe hasta el día último de 2019.

Estrada Orozco dejó de ser parte del gabinete municipal a fines de marzo, pero como si no hubiera salido porque siguió con percepción en la comuna. Se le paga a él y a Juan Fierro. Por su parte, Membrila fue cesado a mediados de junio por Chapman, cuando ya no lo pudo proteger de las irregularidades que fueron confirmadas en la investigación que realizó el Órgano Interno de Control. Sin embargo, siguió en nómina pese a ser relevado por Alfredo Padilla.

Así, los ahomenses le siguen pagando a dos secretarios de la comuna y a dos directores de Comunicación. ¡Vaya cuidado de los recursos públicos que pregona el alcalde Chapman!



Alteración. Vapuleado, exhibido por su doble cara, el alcalde Chapman parece que le da taquicardia cuando le tocan el tema de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que lo encontró culpable de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Es más, su estado de ánimo se desequilibra aún más, por lo que mejor prefiere ni tocar el tema.

Dicen que su reacción es normal de una persona que ve descubierta formalmente su perversidad, lo que ya muchos ahomenses habían detectado incluso antes de tomar el poder institucional. ¿Por qué el alcalde quiso e insiste en acotarle el poder a la síndica procuradora? La respuesta es obvia: no quiere que le descubra sus pecados ni la de sus funcionarios en el manejo de los recursos públicos. Esa es una de las razones por la que despidieron a quien era su asesor jurídico y contable y la semana pasada ya lo dieron de alta como lo estipulaba la sentencia, pero solo como asesor jurídico.



Muestreo. El que no pierde fin de semana para “picar piedra” en las colonias y comunidades de Ahome es el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en el Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper. Con lógica intención sube a sus redes sociales los encuentros con los vecinos. Por ejemplo, por ese conducto se sabe que estuvo en la colonia Miguel Hidalgo. En la casa de Loúrdes Mercado estuvo jugando a la lotería con un grupo de vecinos, mujeres la mayoría. También en Cohuibampo visitó a Dinora Leyva, que juntó gente. Aquí dice que escuchó los temas de los vecinos. Algunos aseguran que Antelo Esper lo que busca es posicionarse para el 2021.



Inquietud. La iniciativa de municipalización de San Blas, El Fuerte, cimbró la estructura de poder del Ayuntamiento, pero más en el PRI. Y tienen razón en inquietarse con el grupo de ciudadanos que la promueven, entre ellos el exregidor priista José Luis Lachica, porque en el fondo ese es un mensaje de cuestionamiento a la alcalde Nubia Ramos que puede tener sus efectos en el proceso electoral de 2021. De entrada, critican al gobierno de Ramos por el abandono en que los tiene y que golpea al PRI. Es más, muchos entendieron que la gente priista de dicha sindicatura puede dar la sorpresa en las próximas elecciones que no sería muy agradable para el tricolor. Y el torpedeo hacia Ramos lo escogieron cuando esta anda en Europa, cuyo viaje fue duramente criticado por los fortenses.