La mentira. Más enredada que un trompo está la tesorera Ana Ayala Leyva en el caso de Andrés Estrada Orozco y David Membrila, quienes siguieron cobrando entre los dos poco más de 80 mil pesos mensuales pese a haber sido destituidos como secretario del Ayuntamiento y director de Comunicación. O sea, la comuna convertida en pista de aterrizaje para los aviadores en el gobierno del “cambio” del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman.

Para justificar esa irregularidad, Ayala Leyva pretende engañar a los ahomenses, pero se engaña sola, lo que dibuja su verdadero perfil. Ninguno de sus argumentos le sale. Por ejemplo, dice que esos pagos a los exfuncionarios salen por cuestiones contables en el segundo semestre por el aguinaldo. ¿Que esta prestación no se salda cuando se le da el finiquito? Ni la burla perdona. Ni Estrada ni Membrila fueron destituidos en el segundo semestre. Uno fue en marzo y el otro en junio, que son del primer semestre. Ayala Leyva, que se ufana de intachable, ni siquiera cuadró bien para salir del atolladero.



Exhibido. Agarrado nuevamente en la “maroma” de dilapidar los recursos públicos, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, cayó de la gracia de los ahomenses que ya se dieron cuenta para qué quiere recaudar más recursos. A Chapman se le adjudica la responsabilidad de que a Estrada y Membrila se le siguiera pagando pese a haberlos cesados de sus cargos. En la comuna no se mueve un dedo sin su aprobación. Ahora ya caen en cuenta algunos del porqué Estrada Orozco tiene activismo político en favor de Chapman. Así, el alcalde se metió en otro problema que lo van a explotar sus adversarios políticos con argumentos de peso. Por ejemplo, el presidente del PAN, Ariel Aguilar, hasta anunció interponer una demanda penal por el desvío de recursos. Algunos regidores pidieron una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, no sin antes reconocer que se están quedando cortos para detectar ese tipo de irregularidades.



Deslinde. Por ser un lastre, el comisionado nacional del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, desconoció al alcalde Chapman, a quien califica como oportunista. Ahora sale con que no representa al PT y con la misma canción de que con sus regidores van a enderezar el barco en el Ayuntamiento. Es lo mismo que dijo cuando logró que Estrada Orozco fuera destituido, pero en lugar de que los regidores de su partido se pusieran en su papel, jugaron y siguen jugando el papel de paleros del alcalde a cambio de sus privilegios.



La asfixia. La rectora de la UAIM, María Guadalupe Ibarra Ceceña, no tiene sosiego. Ahora se metió a la lucha por lograr que se respete el convenio de la Ley de Ingresos y Egresos del Presupuesto 2020, que se pretende dejar sin efecto. Esto la dejaría en una mala posición financiera, ya que del presupuesto le quieren quitar más de 20 millones de pesos. Es más, como que hay “mano negra” porque la ministración de febrero no le ha llegado. Por eso, fue a Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado para que se respete el presupuesto asignado de 61 millones de pesos que duplicaría el gobierno federal.



A la realidad. La que ya llegó de España es la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, en medio de la inconformidad de los fortenses que le adjudican ese viaje más de paseo que de promoción del Pueblo Mágico. Lo hizo a unas horas de que comparezca ante el Congreso del Estado por el pésimo servicio de agua potable. Ayer mismo estuvo con ella el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, y asesores priistas en el Congreso. Al margen de cómo salga mañana en el Congreso, Ramos tiene tacha entre los fortenses, en donde algunos hasta promueven municipalizarse, como los de San Blas, que se quejan de abandono.