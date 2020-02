Se volaron la barda. Con la cuchara grande se despacharon el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y los regidores al subirse el sueldo 10 mil pesos mensuales. Con esto van a ganar casi 70 mil pesos al mes, lo que los coloca como los simuladores más descarados en la historia política del municipio. Salvo los regidores priistas Raúl Cota y Génesis Pineda, quienes rechazaron el aumento por congruencia, al alcalde y regidores petistas, morenistas, panista y el pasista no les queda ya andar queriendo engañar a los ahomenses de que impulsan una política de austeridad. Es más, del que extraña es del pasista Fernando Arce, quien en eso de recibir más dinero en su sueldo no pegó de gritos. Tampoco de la regidora priista Rosa María López, plegada más a la postura oficialista chapmista. El aumento salarial desproporcionado no lo justifica el alcalde ni los regidores que se rompen las vestiduras en el discurso de cuidar “el tesoro” municipal, pero para recibir personalmente y sus cercanos los beneficios del poder no se miden, pese a que justifican no resolver los problemas de los ahomenses por falta de dinero. Pero para ellos sí hay.



La falsedad. El colmo del cinismo es la postura del alcalde Chapman, que ante el escándalo del aumento de 10 mil pesos al mes salió con que no está de acuerdo en lo personal, pero como fue unánime la decisión de Cabildo la acata. Para empezar, ni fue acuerdo unánime porque los regidores priistas Raúl Cota y Génesis Pineda no aceptaron. Con esto se afianza más su conducta de simulación, su doble cara. Más mal queda en momentos en que se da golpes de pecho de aparecer como salvador de los pobres, llora porque no tiene dinero para resolver las demandas de los ciudadanos y se victimiza porque las administraciones priistas y panistas le dejaron las arcas vacías. Con el aumento salarial sale a relucir que sí tienen recursos, pero son para disfrutarlos ellos, aunque el pueblo sufra por el drenaje destrozado, los socavones, el alumbrado público deficiente, calles en mal estado, etc. Esto es una prueba más que el alcalde dice una cosa y hace otra. Por eso, nadie le cree ni sorprende con sus teatros en sus apariciones públicas.



A escondidas. Aparte de voraces, el alcalde Chapman y regidores salieron mentirosos porque el aumento no se aprobó en una sesión de Cabildo. Ya circula información de que la tesorera Ana Ayala fue la que operó el aumento directamente con los regidores. Lo hizo de manera personal para que le firmaran. Con razón nadie supo de ese acuerdo de Cabildo. No fue en una sesión.



Más mezcla, maistro. La evidencia que resultaron un fraude para los ahomenses es que el alcalde Chapman, algunos de sus funcionarios y los regidores recibieron la notificación del incumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que los encontró culpables de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. En realidad, los regidores y funcionarios salieron raspados por ser tapadera del alcalde, que desde un principio quiso someter a Valenzuela para que fuera servil a él y no se opusiera a sus maromas. Ya se sabrá si la cumplen.



Al banquillo de los acusados. Los ojos estarán hoy concentrados en la comparecencia que hará la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, ante el Congreso del Estado sobre el problema del servicio del agua potable. Los fortenses quisieran que los diputados la cuestionaran por qué antes del ajuste que le están haciendo en el Legislativo era pésimo el servicio y después ya se mejoró el tratamiento del agua. Ya ni la despistan. En tono de chascarrillo, algunos dicen que Ramos va a llegar fresca, relajada, al Congreso porque se fue a preparar a España porque en el “pueblo bicicletero” no se podía concentrar.