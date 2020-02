La ambición. Muchos no se tientan el corazón para señalar que el peor Cabildo en la historia política de Ahome es el actual. Y eso que ha habido otros que no cantan mal las rancheras.

Sedientos de protagonismo, sumisos y entreguistas al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, voraces por el dinero y los privilegios, el aumento salarial que se autoimpusieron los colocó en el desprestigio total entre los ahomenses, salvo los regidores priistas Raúl Cota Murillo y Génesis Pineda.

Se habla que el alcalde Chapman y la tesorera Ana Ayala Leyva actuaron en forma mañosa, pero no ilegal, para enredar a los regidores petistas Sulee Castro, Vicente López, Raymundo Simons, Socorro Calderón y Ramón López; los morenistas Gerardo Amado y Rosa María Ramos; al pasista Fernando Arce; al panista Alfonso Pinto y a la priista Rosa María López. Su ambición no los dejó ver la trampa que les tendieron al firmar la solicitud de aumento que les puso en sus manos la tesorera, que ante el escándalo el incremento se los endosa a ellos mismos. Y unos dicen una cosa y otros otra.



Lo grotesco. El ejemplo más grotesco para justificar el aumento salarial de 10 mil pesos para ganar casi 70 mil pesos al mes es lo que está haciendo la regidora petista Socorro Calderón Guillén. Para reforzar la línea que se trazaron unos de que el aumento es para ayudar a la gente, Calderón Guillén no se le ocurrió una más brillante idea que la de presumir en las redes sociales que apoyó a una mujer con un billete de ¡50 pesos! Y para que le crean su bondad y hazaña, pone la imagen de la mujer con el billete en la mano. De plano. El hecho devela la calidad de regidores que se tienen en Ahome.

Está como otras regidoras, como la priista Rosa María López, que ya empezó a decir que el dinero que recibe lo canaliza para el apoyo social y la que sí de plano se voló la barda es la morenista Rosa María Ramos, que asegura que sale poniendo de su bolsa. Los regidores Gerardo Amado, Raymundo Simons, Alfonso Pinto, Fernando Arce no se quedan atrás. El que a todos evidenció es el regidor Vicente López, que asegura que él no tiene por qué andar apoyando a la gente, porque el sueldo es de su familia. ¿No que el acuerdo de aumento fue por la necesidad de más recursos para apoyar a la ciudadanía?



Damnificado. El que provocó una decepción en el Partido Sinaloense fue el regidor Fernando Arce. Y la externa ni se diga. En términos políticos y de imagen es el más lastimado por su desempeño. Aunque a algunos no engañaba de su verdadera naturaleza, Arce estaba convertido en el ideal para la candidatura del PAS a la alcaldía, lo que causaba simpatía en un sector de la sociedad porque reflejaba una imagen sobria, preparado, con compromiso social y sin ambición personal. Pero como chafeó al aceptar la oferta de aumento salarial del gobierno chapmista, ya verá para el 2021.



Ni hablar. Un golpe político “brutal” recibió el director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez. Los representantes de las ligas del futbol no se presentaron a la asamblea para el cambio del comité municipal de esa disciplina, al que convocó formalmente. Esto es un triunfo de Víctor Contreras, a quien los representantes de las ligas urbanas y rurales reconocen como su presidente.



Mal y de malas. Si en la reunión en el Congreso del Estado le fue mal a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, en la posTcomparecencia le va peor. Y es que los fortenses se están dando vuelo con los chascarrillos y comentarios adversos a ella. Y es que quedó el mensaje de que Ramos prefiere sus privilegios que resolver los problemas culpando a otros de estos, como les echó en cara a los diputados. El problema es que la ven derrochando el dinero, como su viaje a España, y tras la comparecencia, se dedicó a defenderse lo de su sueldo. Aclara que solo gana ¡75 mil pesos!