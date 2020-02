Manchado. La operación que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, instrumentó para cooptar primero y responsabilizar después a los regidores del aumento de 10 mil pesos para que estos ganaran casi 70 mil pesos al mes, lo salpica a él también. El incremento salarial que se autoimpusieron no es ilegal porque se aprobó el presupuesto general sin especificar ese punto en específico, pero lo que lo compromete es la modificación y reasigación de recursos que se hizo para seguir dándole los privilegios a los regidores que ya se estaban rebelando contra la tesorera Ana Ayala Leyva.

La pregunta clave es ¿podía el alcalde Chapman negarse a reasignar recursos para el aumento salarial? Sí, sí lo podía hacer, pero como el plan de comprometer a los regidores estaba diseñado desde que se aprobó en Cabildo el presupuesto, no lo hizo. Pero dicen que el pecado también lleva la penitencia.



En rebeldía. Dicen que Míriam Fabiola Guerrero Escalante está empecinada a no entregar las oficinas de la secretaría general de la Universidad Autónoma Indígena de México porque no acepta su remoción. Y tampoco se presenta a dar clases, como es su responsabilidad. Tiene ya varios días de que la rectora de la institución, María Guadalupe Ibarra Ceceña, nombró a Ignacio Osuna como nuevo secretario general en lugar de Guerrero Escalante, pero no ha podido entrar a la oficina porque esta se resiste al proceso de entrega-recepción de esa responsabilidad. Y no hay poder humano que la haga entender de su cambio. Lo extraño es que ni entrega la oficina, lo que obstaculiza los asuntos de esa responsabilidad, ni se presenta a las aulas y no pasa nada.



La derrota. Sin dar su brazo a torcer en su intención de destronar a Víctor Contreras como presidente del Comité Municipal del Futbol, dicen que el director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, emitirá una nueva convocatoria para la elección de la nueva directiva en esa disciplina. Eso tras al pasar la vergüenza del trienio al no asistir a la primera convocatoria la mayoría absoluta de los representantes de las ligas del futbol urbanas y rurales.

Solo acudió uno, por lo que el coordinador de los comités municipales deportivos, Mauricio Sánchez, se quedó como las novias de rancho esperándolos. Pero eso fue la señal de que los representantes de las ligas reconocen a Contreras. Sin embargo, si en la segunda no vuelven a acudir Juárez podría designar directamente al nuevo presidente del Comité Municipal del Deporte aunque estuviera solo de figurín.



A la toma. Los indígenas de Ohuira sacaron los tambores de guerra. Dicen que hoy en la mañana van a tomar el centro ceremonial para desconocer al gobernador tradicional Felipe Montaño que se niega a lanzar la convocatoria para las elecciones de las nuevos líderes indígenas de esa comunidad. A como se ve Montaño se quiere eternizar en el puesto porque su periodo ya se le venció y no quiere dejarlo. ¿Por qué no quiere lanzar la convocatoria? Se habla que ya es por capricho. No faltan problemas en ese sector.



Pérdida la brújula. Algunos priistas fortenses no ven con buenos ojos que el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Jesús Valdés, llegue al Pueblo Mágico solo para la foto con gente que ha coqueteado con otros partidos políticos. Y a ellos, a los líderes leales, de a pie, ni los pela. La última que le echan en cara es que en su última visita se fue a reunirse con el extesorero Joaquín Ibarra cuando a este se le menciona que se ha encontrado con gente de Morena, con quienes coquetea. Y Valdés fue hasta su propia casa.