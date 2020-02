Raspados. Dirán misa del presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, pero lo cierto es que la denuncia que hizo en contra del director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona Castro, exhibió al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, y a parte de su gabinete. Pero el que sale más raspado es el jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro, porque con lo expuesto por Padilla Montiel refleja que fue incapaz de investigar a Corona o que torció las pesquisas para protegerlo de lo que ahora mismo se le señala de ser proveedor de la comuna, por lo que ha obtenido casi 3 millones de pesos.

Castro se la quita con que al funcionario se le exoneró en las pasadas investigaciones de algo distinto a lo que ahora se le acusa, lo que muchos se extrañan que salga con eso porque los señalamientos que se le hicieron fueron los mismos. Nada más que ahora Padilla Montiel los exhibe con documentos oficiales del SAT y del Registro Público del Comercio que la empresa que factura a la comuna es de Corona, nada más que tiene de “pantalla” a otra persona. De que Padilla los agarró, los agarró.



Desdén. Descubierta documentalmente la operación saqueo de Corona Castro, su hombre de confianza, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reaccionó igual que cuando se exhibió la misma práctica de David Membrila como director de Comunicación Social, a quien al final tuvo que destituir. Chapman, que se jacta de no hacer del “tesoro” municipal un botín de sus colaboradores, tomó una actitud proteccionista. Con desgano y enfado minimizó la acusación bajo el argumento irresponsable de que los señalamientos venían del presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla, que no merecían su atención.

Dicen algunos que es coherente su postura porque cómo le va a merecer su atención pues las acusaciones desnudan la podredumbre de corruptelas de su administración. Además, lo mismo ha pasado con otros funcionarios a quienes ha tenido que cesar, pero porque no le quedó de otra, no porque lo haya hecho por voluntad propia. Algunos apuestan doble contra sencillo que va a pasar lo mismo con Corona.



Predecibles. El alcalde Chapman utilizó el mismo método de cuando se han destapados las escandalosas corruptelas en su administración. Todo para desviar la atención. Con el escándalo de Corona encima, el alcalde convocó a conferencia de prensa para dar a conocer que se pusieron a disposición de la Sala Regional de Justicia Administrativa a exfuncionarios de Didesol por el desvío de recursos económicos.

Lo mismo hace desde el principio de su administración cuando señaló presuntos actos de corrupción en los proyectos ejecutivos de vialidades en que dio los nombres y apellidos de los exfuncionarios involucrados, con lo que violó la ley que dice respetar. Sin embargo, algunos ven con asombro la imagen que refleja el jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro, al prestarse al circo, maroma y teatro del alcalde. Se dice que el mensaje que este manda es de supeditación a Chapman, lo que no es su papel.



El informe. Se habla que la crema y nata del morenismo va a estar hoy en el informe legislativo que rinda el diputado federal Iván Ayala Bobadilla. Se menciona que la estrella principal será su compañera de bancada Tatiana Clouthier, quien hace días levantó polvo al mostrar interés por la gubernatura de Nuevo León o la de Sinaloa.



Expuesta. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, sigue expuesta al escarnio tras la reunión en el Congreso del Estado. Sus adversarios no dejan de sacarle jugo a lo que dijo y cómo se comportó. Y parece estar sola porque no hay quién salga en su defensa o una estrategia de control de daños. ¿O de plano no tiene remedio?