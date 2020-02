Autodescarte. El informe del diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla sirvió para que los sinaloenses tuvieran una idea más clara del proyecto de su compañera de bancada Tatiana Clouthier para el 2021. Con resistencia al principio aduciendo que no son los tiempos, después en forma abierta deslizó que pudiera interesarle participar en el proceso electoral del próximo año, buscando la candidatura a la gubernatura por el estado de Nuevo León, que es donde tiene su residencia. De hecho, es una ratificación de lo que expuso en días pasados sobre su futuro político. Así, el senador Rubén Rocha Moya puede dormir tranquilo tras el autodescarte de Tatiana por la gubernatura de Sinaloa.



La falsedad. Dicen que la presencia del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el informe legislativo fue para “dorarle la píldora” al diputado Ayala Bobadilla, que es su opositor, así como mostrarle otra cara a Clouthier. Lo hizo como si no lo conocieran como es y en momentos en que trae otra vez la lumbre en los aparejos. Sin embargo, Chapman no se salvó del abucheo y del grito de “sinvergüenza” del líder social Ulises Pinzón.



División. Dicen que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez, y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gloria Himelda Félix, no pueden cantar victoria para dejar intocable al alcalde Chapman de la sentencia en su contra que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Algunos diputados de Morena y del PRI pretenden rebelarse contra el acuerdo que tomaron los líderes de las bancadas en la Junta de Coordinación Política de sólo notificar de la inejecución de la sentencia de Chapman, sus funcionarios y regidores sin tomar acciones bajo el argumento de que la sentencia no es vinculatoria. El caso evidencia la división en las bancadas. No hace mucho la diputada priista Ana Cecilia Moreno se fue en contra del alcalde Chapman tomando en cuenta la sentencia de violencia política en razón de género y el diputado morenista Juan Ramón Torres señalara que hay elementos para hacerle juicio político. Pero estas voces ni las pelan.



Otra quemada. El desenfado del alcalde Chapman en el caso del director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona, provocó indignación entre los ahomenses que consideran que vengan de donde vengan merece su atención los señalamientos de aprovechamiento personal del funcionario de los recursos públicos. O sea, hacer negocio al amparo del poder, lo que Chapman tolera si los beneficiados son de los suyos y condena si son ajenos. Si alguna acusación ha tenido claridad de irregularidades es la que denunció el líder social Guillermo Padilla Montiel, por lo que muchos tomaron la respuesta de Chapman de no ponerle atención al caso viniendo de él como un abierto proteccionismo. Se habla que si Pável Castro, jefe del Órgano Interno de Control, hace una investigación rigurosa, va a obligar al alcalde a despedir a su colaborador consentido, como lo hizo con David Membrila, a quien lo corrió como director de Comunicación Social por lo mismo. Por eso, algunos chifletean al alcalde, como el líder del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, que reprueba que este salga con distractores, ya que los ahomenses no se chupan el dedo ni se asustan con el petate del muerto.



De lógica. No fueron pocos los que aseguran que una decisión a la altura de las circunstancias tomó la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, al cesar a los dos funcionarios señalados directamente por las estudiantes de acoso sexual. Aparte de ser congruente con su discurso, Ibarra Ceceña dejó sin materia a sus adversarios de atacarla por no actuar en consecuencia tras las acusaciones.