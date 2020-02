La farsa. La más pura imagen de la simulación de defensa de las mujeres es la que expidieron ayer algunas regidoras y funcionarias del Ayuntamiento de Ahome. Convocaron ayer a una conferencia de prensa para lanzar una campaña para salvaguardar la integridad de las mujeres, lo que no les queda porque en los hechos ha quedado demostrado que son ellas mismas las que se prestan para ejercer violencia política contra otras mujeres siguiéndole el “rollo” al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Ahí están los casos de la regidora Socorro Calderón Guillén y otras regidoras, así como la tesorera Ana Ayala Leyva y la directora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano, que tuvieron la desfachatez de posar para la foto. ¿Qué no se acuerdan de su conducta contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela? Dicen una cosa y hacen otra.



Coscorrón. El caso del director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona, le infligió otro descalabro más a la de por sí dañada imagen del alcalde Chapman, el peor de la historia política moderna en el municipio. La respuesta que dio cuando le explotó el caso el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, no le gustó a muchos ahomenses porque reflejó su indiferencia para proteger a su colaborador consentido, contraponiéndose a su extravagante discurso y actuación para condenar los actos de corrupción que solo queda en palabras cuando es de sus cercanos. El nuevo presidente de Canacintra, Héctor Ibarra Flores, tocó el punto central: Chapman no debe de poner oídos sordos a los señalamientos de malos manejos. Y algunos le agregan que más cuando al funcionario público es proveedor de la comuna, de la que ha obtenido casi 3 millones de pesos.



Voracidad. El negocio que está haciendo Corona al amparo del poder no es solo personal sino también familiar. Su cuñado también aparece como proveedor de la comuna. Es decir, se están cuajando lo que deja en evidencia de que el alcalde Chapman traiciona los principios de la Cuarta Transformación. El cuñado incómodo cobra por los servicios prestados al Instituto Municipal de Arte y Cultura, en donde despacha como director general Víctor Carrazco, según las evidencias que presentó Padilla Montiel. La burla a los ahomenses de los “guardianes de la moral” es que, como se excusó la tesorera Ana Ayala Leyva, no investigan a los proveedores, que ellos nomás pagan. Esto es de risa.



Con razón. Por eso, a los dirigentes priistas de Ahome, Dulce María Ruiz y César Gerardo, les sobra la razón que el gobierno chapmista se distingue por los escándalos. Y estos están encantados porque entre más dure Chapman en la alcaldía más tienen posibilidades de ganar las elecciones en el 2021. Es de puro sentido común.



Insólito. Los líderes cenecistas del Valle del Carrizo le “pegaron un llegue” al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que intervenga en forma directa con el fin de que se les solucione el problema de la falta de pago de sus cosechas de trigo que desde hace nueve meses entregaron a la empresa Multigranos. Eso fue en una reunión que la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias tuvo con el Ejecutivo estatal tras la larga lucha que han emprendido para evitar que el empresario Carlos Ramírez termine de fraudearlos. El colmo del cinismo es que la familia del empresario salió en su defensa pintándolo como “un ángel” y como víctima de una campaña política en su contra tras la intervención del senador Mario Zamora. Eso causó más indignación entre los productores. Incluso, estos tienen temor de que si el gobierno federal destraba un financiamiento al dueño de Multigranos también lo use para otra cosa menos para pagarles lo que les debe.