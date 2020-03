Puro cuento. A los ahomenses ya no les extraña lo cambiante e incongruente con que actúa la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora de la fracción morenista en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez. El fin de semana se fue a Mazatlán para hablar “pestes” del alcalde Guillermo “El Químico” Benítez, postulado por su partido, pero cuando se trata del alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman lo defiende a capa y espada. Y lo que es más que evidente que entre “El Químico” y “Billy” Chapman hay un mar de diferencia porque este ha cometido más pifias y protagonizado más escándalos. Domínguez le echa en cara a “El Químico” la embestida contra la síndica procuradora, pero a Chapman lo blinda de cualquier acción en su contra pese a que ya hasta fue condenado en una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por ejercer violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela.

Además, esta demandó penalmente a Chapman por amenazas de muerte. Sin embargo, Domínguez lo ha protegido. Ante eso, muchos consideran que lo de la líder congresista no deja de ser “puro rollo” con eso de criticar a los alcaldes morenistas.

Bajo nivel. Ya se supo el motivo por el cuál el punto de la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, se había pospuesto para subirlo al pleno de Cabildo. Y es que el alcalde Chapman no tenía los votos para solo lograr que se le amonestara, como era su intención de protección ante los desfiguros violentos que protagonizó en una sesión pasada. A eso se prestaron los regidores petistas y al final lograron el pacto de impunidad: tuvieron 7 votos contra 6. Sin embargo, al final de cuentas ese fue un triunfo con sabor a derrota. Ahí se volvió a ver el tipo de regidores petistas. Por ejemplo, Raymundo Simons se puso a felicitar a la regidora priista Génesis Pineda por no ver su celular en la sesión como contestación a los argumentos de esta para rechazar el dictamen de la Comisión de Gobernación. Y que en forma sarcástica, el priista Raúl Cota lo pusiera en su lugar al felicitarlo por no quedarse dormido en la reunión. O sea, no gana una.

El aval. Muchos vieron muy mal que la síndica procuradora Angelina Valenzuela avale con su presencia en eventos de obras al alcalde Chapman. Ella asistió a uno este fin de semana. Es tanto el impacto que provocó que ella tuvo que aclarar por las redes sociales que es su obligación la vigilancia de las obras para certificar que se hagan bien o señalar si se hacen mal. Eso no convenció a algunos.

Reacomodo. El cese de los dos funcionarios señalados por estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena de México de acosadores sexuales provocó el reacomodo de poder interno. Así, Aneth Yuridia de Jesús López Corrales es la nueva coordinadora General Educativa y Juan Antonio Delgado Morales es el nuevo coordinador de la carrera de Sociología Rural. La rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña tuvo que mover otras piezas. Se trata de Rodolfo Cuadras, que ahora es el nuevo director general de la Unidad Los Mochis en lugar de Aneth Yuridia y por Cuadras entró Marco Antonio Lugo Pérez como director técnico operativo de la institución.

Bravuconada. La actitud retadora de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, en el acto de toma de protesta de su alfil Luis Miguel Torres como líder del PRI provocó que sus opositores se alertaran. Su dicho de que se vengan como se vengan lo tomaron como una “amenaza y bravuconada” de la alcaldesa que solo indica que va a usar todos los medios para sostener al PRI en la alcaldía. Ya se preparan para amarrarle las manos con el fin de que no le meta las manos a los recursos públicos con fines electoreros.