Obligado a pagar. El problema de los productores del Valle del Carrizo volvió a ser tema nacional y estatal. Primero en la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el empresario Carlos Ramírez tendrá que responder aunque sea hipotecando sus bienes para pagarles porque el gobierno federal no va a rescatar a los empresarios. Y lo que debe de ser más preocupante para este es que lo van a investigar. Horas después, en la gira por Ahome, el gobernador Quirino Ordaz Coppel le exigió a Ramírez que le pague a los productores con la forma que planteó López Obrador si es que los recursos que obtuvo los usó para otras cosas.

Esto un día después de que los hombres del campo tomaran las calles de la ciudad y se plantaran en la casa del dueño de Multigranos, la cual pintarrajearon. Esto molestó al empresario, pero los productores están más porque mientras ellos sufren, él asiste a eventos sociales para saludar a la crema y nata de la ciudad, como ocurrió hace días en el Country Club.

Va de nuevo. El que de nueva cuenta abordó al gobernador Quirino Ordaz fue el presidente de la Fundación Yakar, Guillermo Algándar. En la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa en Compuertas le volvió a solicitar el apoyo con el fin de llegar a beneficiar más gente en el municipio y sus alrededores. Sin embargo, aprovechó la recta también para abordar al alcalde Chapman, ya que también a él le ha dirigido oficios, pero no ha tenido una respuesta positiva aunque eso no le ha impedido llevar apoyo a la gente necesitada. De hecho, Algándar subió un video a las redes sociales dirigiéndose a los dos que tuvo eco entre quienes son asiduos a esos medios.



Un año más. Los que se preparan para tirar la casa por la ventana son los líderes del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz y César Gerardo. Y es que se habla que van a celebrar un aniversario más del partido el próximo 6 de marzo con una gran fiesta, a la que están convocando a los priistas de todas las corrientes del partido. El día del aniversario es hoy, pero el viernes hacen la pachanga con la presencia del líder estatal Jesús Valdés.



En el proyecto. Fue cuestión de que el senador Rubén Rocha Moya lo nombrara como su representante en el Valle del Carrizo para que el exsíndico Eduardo Franco Valenzuela le metiera turbo al proyecto del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa que no niega estar interesado por la gubernatura como lo han hecho algunos, como el también senador priista Mario Zamora Gastélum. Franco Valenzuela acaba de dejar de ser el comisariado del ejido Guillermo Chávez Talamantes y ya se dio tiempo para la labor encomendada por Rocha Moya aunque algunos morenistas lo chifleteen, como Jesús Burgos, que no quedó muy conforme con la decisión del senador.

La cuña. Entre más se acerca la decisión final, el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo gana más adeptos entre los líderes de las cooperativas pesqueras de esa sindicatura. Ahora fue el presidente de la Cooperativa Pesquera El Farallón, José Alfredo Félix, quien arremetió contra los que se oponen a ese proyecto. En su lógica, quienes no están de acuerdo en la construcción de la planta se oponen al desarrollo, como lo hicieron cuando ahuyentaron la inversión en una planta gasera. O sea, el líder opositor Ulises Pinzón tiene cuña en Topo.

Ni a quién irle. Dicen que el abrazo y beso que se dieron la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, y el exalcalde interino Antonio Cota fue el fiel reflejo de la hipocresía política. La escena que se dio en el acto de renovación de la dirigencia del PRI causó más desilusión en algunos actores priistas. Incluso, la oposición panista y morenista los exhiben y a los dos los dejan mal ante los fortenses.