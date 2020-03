Mal parado. Dicen que si la reportera Isabel González estuvo mal, el activista y youtuber mochitense Paúl Velázquez Benítez estuvo peor. Pero al final el que está saliendo más raspado es este, pero es de todos conocidos que lo que le gusta a Paúl es el escándalo, de que se hable de su persona. Y es lo que está logrando porque ayer la reportera lo denunció ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las Mañaneras. Se quejó de que Velázquez Benítez le deseara que le dieran un balazo, lo que calificó como expresiones de odio e incitación a la violencia en su agravio. Ella reconoció que le dijo “falso pirata” bajo el argumento de que se le ha visto sin el parche ahí mismo. Lo cierto es que el episodio tiene su repercusión negativa para Velázquez Benítez allá por el caso de la periodista y en Ahome porque si él se quejó de que la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, incitó a la violencia en su contra por alentar a lincharlo a un grupo afín al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, cae en esa misma práctica.

Desparpajo. La peor manera eligió el director de la Unidad de Inversiones de Ahome, Paúl Corona, para salir al paso de las acusaciones que pesan en su contra de que una empresa ligada a él es proveedora del Ayuntamiento. O sea, el negocio personal al amparo del poder, lo que deja muy mal parado al alcalde Guillermo “Billy” Chapman que se ufana de que en su gobierno eso no pasa. Corona asegura que las acusaciones son “mitotes de pasillo” al relacionar la empresa con él, pero da la casualidad de que el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, presentó documentos oficiales que lo ligan a ese negocio que ya lleva casi 3 millones de pesos de ingresos provenientes de las arcas municipales. Ante estas revelaciones, Chapman lo está arropando y ya se vislumbra que lo va a proteger. Ahora lo manda en su representación a eventos oficiales de la comuna, como ocurrió ayer, como si la imagen de Corona no estuviera lesionada.



Celebración. Se habla que música de banda, comida, regalos, de todo, va a haber en el PRI de Ahome que hoy va a celebrar el aniversario 91 de su fundación. No lo hicieron el mero día del cumpleaños, el pasado 4 de marzo, sino que transfirieron la fiesta para este día con el fin de que estuviera el presidente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés. Ya se sabrá si la dirigencia encabezada por Dulce María Ruiz y César Gerardo logran la hazaña de que se “junten los priistas” como en otras ocasiones.

Calambre. Se anticipa que la solicitud de juicio político que interpuso la Universidad Autónoma Indígena de México en contra de la diputada local morenista Beatriz Adriana Zárate no va a prosperar. Lo más que pueda pasar es evidenciar sus pifias. Es cierto que la diputada no actuó de manera correcta, pero de eso a que caiga en los supuestos para el juicio político hay un mar de distancia. La usurpación de funciones no es una falta grave que la ley estípula como requisito para su desafuero. Sin embargo, el caso puede ser aprovechado por los diputados morenistas contrarios a ella para acotarla en sus acciones. Por ejemplo que no le mueven el tapete en su contra, pero que no le siga en el caso del alcalde Chapman, a quien le impulsa un juicio político.

Desaire. Con el pie izquierdo empezó Luis Miguel Torres como presidente del PRI en El Fuerte. Dicen que la celebración del aniversario del partido lo hizo en Hornillos, pero que brillaron por su ausencia los priistas y ni se diga los pobladores del lugar. Los poquitos que estuvieron en ese acto fueron algunos funcionarios de la alcaldesa Nubia Ramos, como el de Servicios Públicos de San Blas. El estreno de Torres en el PRI no fue el mejor.