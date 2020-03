Documentado. La respuesta que dio el director de la Unidad de Inversiones de Ahome, Paúl Corona, a los señalamientos de que una empresa de su propiedad y familiares es proveedora del Ayuntamiento le complicó el panorama de opinión pública, que parece ser es lo que menos le interesa por la desfachatez con que enfrenta el problema y que es el signo de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. El remitir a “mitotes de pasillo” las acusaciones solo desgastó más su imagen, la del alcalde y la de la administración. Y es que provocó que el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, se “engallara” y mostró los documentos que avalan que sus señalamientos “no son mitotes de pasillo” y los entregó al Órgano Interno de Control para que el titular Pável Castro Félix no diga que no encontró las pruebas. O sea, a Castro Félix le tienen que hacer su chamba para poder que actúe en contra de quienes hacen negocios al amparo del poder.

Desvergüenza. ¿Dónde está el dinero que dice la familia de Carlos Ramírez, dueño de Multigranos, que ya tiene para pagarle a los productores que le entregaron la cosecha desde hace 11 meses? Esa es la pregunta que se hacen los hombres del campo del Valle del Carrizo al saber que la familia del empresario pide que se haga oración por este, que los señalamientos en su contra son “políticos” y tantas otras cosas más que lo pintan como una víctima cuando tiene a los productores con el Jesús en la boca por los problemas que le ha generado por la falta de pago. Antier no volvió a dar la cara, por lo que los productores se plantaron una vez más en su casa para gritarle hasta lo que no. ¿Cómo puede andar Carlos Ramírez en las fiestas de la élite de la sociedad cuando diseñó una estrategia para fraudear a los productores que lo han exhibido?.

Plural. Dicen que la forma en que quedó integrado el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Indígena de México es plural, por lo que se visualiza que el proceso de elección del nuevo rector el próximo año se va a poner color de hormiga. Por lo pronto, el resultado de la elección del primer Consejo Universitario tras la reforma para resucitar a la UAIM parece que no favorece a alguien en particular tomando en cuenta la naturaleza de la composición del órgano que tendrá la responsabilidad de votar por el relevo de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. Es decir, no hay nada para nadie.

Ambiente. Se habla que la dirigencia priista en Ahome pasó la prueba en la celebración del 91 aniversario de su fundación en el que estuvo el presidente estatal Jesús Valdés. De que hubo ambiente lo hubo, estuvieron los líderes de los sectores, entre otros, pero quienes no se presentaron son los que suenan para la candidatura a la alcaldía.

El nuevo. Renato Rojas Ochoa es el nuevo jefe del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de El Fuerte. Entró por Luis Miguel Torres, que la alcaldesa Nubia Ramos lo mandó al PRI para sacar el candidato a la alcaldía a su modo. Rojas Ochoa tiene buena carta de presentación, pero lo que se preguntan los fortenses es si va a ser tapadera o va a actuar en caso de irregularidades.