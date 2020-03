Coyuntural. Quiérase o no, la celebración del Día Internacional de la Mujer fue la razón perfecta para que los actores políticos mandaran el mensaje de que tienen ascendencia en ese sector. Todo para el 2021. Por ejemplo, los y las operadoras del alcalde Guillermo “Billy” Chapman aprovecharon la recta de la responsabilidad en las dependencias para demostrar que cuentan con un ejército de mujeres. Lo mismo la presidenta del PRI, Dulce María Ruiz, que participó en la marcha de las mujeres ahomenses. No se diga de Gerardo Vargas Landeros, líder de las Redes Sociales Progresistas, que le organizó un convivio a las féminas que coinciden con su proyecto. La ocasión se presta para esto.

No se les entiende. Los ahomenses ya no saben ni qué pensar de los diputados locales que un día acuerdan una cosa y al día siguiente la echan para atrás. La era de la Cuarta Transformación salió peor que la era priista-panista. Un ejemplo del extravío legislativo es que ya hay versiones de que a los diputados morenistas les está encantando la idea de realizar una contrarreforma para regresar al mismo número de regidores que se tenía antes de la reforma que ¡ellos mismos realizaron! para reducir la cantidad de ediles en los cabildos, lo que ya se aplicó en las pasadas elecciones. Ahora quieren que se regrese al número que antes se tenían. O sea, una contrarreforma para que los sinaloenses mantengan a más regidores que solo ven por sus intereses, como ocurre en Ahome. En eso está ocupada la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la morenista Graciela Domínguez.

La vitrina. Con la intención o no de posicionarlo para el 2021, el líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez sigue siendo favorecido en el mundo deportivo. La Liga de Beisbol Clemente Griljalva, la de mayor arraigo en Ahome, catapultó su imagen al homenajearlo poniéndole su nombre a la presente temporada. El presidente del circuito, Ervey Valdez García, organizó una cena de presentación de los equipos y toda la parafernalia con el sello de “Mingo” Vázquez que aspira a la alcaldía de Ahome. No es casualidad que la temporada lleve el nombre de este. Ya no hay dudas de que es el candidato del sector, pero falta que algún partido político lo adopte. Viabilidad. A la vista de todos, el diputado local morenista Gildardo Leyva se metió de lleno a la lucha por la alcaldía de El Fuerte. Sus acciones en las comunidades son para posicionarse con la mirada puesta en el 2021. De hecho, el lograr que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, compareciera en el Congreso del Estado por el problema del agua potable es parte de su estrategia para erigirse en el defensor de los intereses de los fortenses. Algunos dicen que no está perdido porque ella es a la que se le tiene que vencer en virtud de que el candidato del PRI solo va a ser su alfil. Sin embargo, en el enfrentamiento con la alcaldesa no sale bien librado porque esta también le pega en sus debilidades.

Así, la alcaldesa y el diputado morenista están saliendo dañados. Además, algunos consideran que al legislador no le dan las cuentas para constituirse en una carta fuerte a la alcaldía. Lo más viable, dicen, es que haga una alianza con actores con más posibilidades de arrebatarle el poder a la alcaldesa.