Raspado. Si el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fuera pulcro y combatiera las irregularidades en su administración como lo grita a los cuatro vientos, ya hubiera separado a Paúl Corona como director de la Unidad de Inversiones. El cúmulo de pruebas documentadas del vínculo de este con la empresa proveedora del Ayuntamiento son contundentes, por lo que refuerza la imagen de que esta administración está llena de gente que llegó para hacer negocio bajo el amparo del poder.

Es lo mismo que pasó con David Membrila, que como director de Comunicación Social le pagaba a una radiodifusora a la que estaba ligado. De hecho, Chapman supo de esto desde que lo nombró en lugar del periodista Juan Bautista, pero le permitió hacer sus “maromas” para obtener más ingresos. Por eso, cuando salió a relucir el caso de Membrila el alcalde lo sostuvo, pero lo cesó hasta que el escándalo era imparable por las pruebas, lo que parece que va a ocurrir lo mismo con el caso de Corona. ¿Espera Chapman que Pável Castro vuelva a salvar a Corona?



Toma y daca. Dicen que con el fin de proteger a Corona para estar en la línea del alcalde Chapman, el director del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, pretende aventarse el boleto de volver a exonerar al director de la Unidad de Inversiones, como lo hizo en la acusación pasada pese a tener evidencias de lo mismo de lo que se le señala ahora. De hecho, se habla que Castro Félix ya dio color de poner excusas legaloides para favorecer de nuevo al funcionario chapmista.

Oliéndose la intención del titular del OIC, en esta semana el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, hizo público los documentos oficiales que claramente relacionan a Corona con la empresa proveedora del Ayuntamiento que le ha pagado hasta el momento casi tres millones de pesos. Por si fuera poco, la síndica procuradora Angelina Valenzuela reveló que le abrió una investigación a Castro Félix por proteger a Corona. El caso es aprovechado por los líderes del PRI y del PAN, Dulce María Ruiz y Ariel Aguilar, para cuestionar al alcalde Chapman por su complicidad.



Manifiesto. Los estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena de México se inquietaron en la Unidad Mochicahui porque le suspendieron a un grupo la beca de alimentación y hospedaje. O sea, la institución ya no les da comida ni alojamiento. La inconformidad la manifestaron los consejeros estudiantiles universitarios Manuel Camilo Granados, Nahum Hernández y Benito Félix con un manifiesto duro en contra de las autoridades universitarias encabezadas por la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. En realidad, dicen que hay tiempo para resolver el problema. Incluso, los consejeros estudiantiles dan margen para ello. Piden una reunión con el comité de becas y demás para iniciar el diálogo. Si no pues entonces sí va a arder Troya en la UAIM, en donde no faltan los detalles.



Clan familiar. Sustrayéndose de la realidad, la alcalde de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, está actuando en contrasentido, lo que podría tener repercusiones negativas en el 2021. En lugar de iniciar la limpia de compadres y familiares a quienes incrustó en la estructura de la comuna, Ramos Carbajal tomó la decisión de meter a más familiares de la gente incondicional priista. El nombramiento de Raúl Peraza como nuevo director de Ingresos de la comuna fue la cereza del pastel del control familiar de la estructura del Ayuntamiento. Este es hermano de la regidora Paola Peraza y a quien la alcaldesa acaba de entronizar como secretaria general del tricolor. La decisión no le gustó nada a los fortenses que ven que Ramos convirtió la comuna en un clan familiar y de compadres. Y así quieren repetir en el próximo proceso electoral.