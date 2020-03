Delicado. El coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, no ha resuelto el problema de los productores del Valle del Carrizo, pero ya encontró el pretexto para lavarse las manos de su ineficiencia. Dice que ya no le entra porque los productores amenazan con tomar la carretera Internacional para exigir el pago de los complementos a sus cosechas que deberían de haberlo hecho desde hace casi ya el año. ¿Qué problemas ha resuelto Montes Salas en Sinaloa? O sea, aparte de que el dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, no les paga la cosecha, el gobierno federal no les paga el complemento. Y Montes Salas quiere que los productores se lleven hable y hable en el escritorio con él para resolver el problema.



Imagen falsa. Desde que hizo su aparición en Los Mochis para buscar la candidatura a la alcaldía de Ahome por la vía que fuera, Guillermo “Billy” Chapman ha proyectado una imagen falsa. Cuando lo logró con el Partido del Trabajo en coalición con Morena se acentuó más y peor fue cuando asumió el poder tras ganar las elecciones por el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador y no por la campaña y trayectoria como se autoengaña y pretende engañar a los demás. Su doble discurso lo puso de relieve de nueva cuenta en la subasta de arte en beneficio de la Cruz Roja. Ahí habló maravillas de la benemérita institución y que estaba para apoyarla cuando en enero tomó la decisión de retirarle el apoyo económico mensual de la comuna por razones insostenibles. ¿Cómo habla que está para apoyar a la Cruz Roja y le retira el apoyo económico institucional? Ese es el verdadero Chapman.



Complicidad. El respaldo que el alcalde Chapman le está dando al director de la Unidad de Inversiones, Paúl Corona, es factor para que sus opositores se den vuelo en su contra. Si los documentos acreditan las ligas de Corona con la empresa proveedora de la comuna, la pasividad del alcalde lo ubican como cómplice de su funcionario de hacer negocios al amparo del poder. Esto es lo que deja claro el coordinador de Morena, José Borunda. Complicidad es el término que algunos aplican en el caso, lo que desacredita a Chapman hablar en los actos públicos de que está en contra de los actos de deshonestidad. La idea que ha permeado en el municipio es que el alcalde condena y actúa contra la supuesta corrupción de los priistas-panistas de administraciones pasadas, pero para curarse en salud y ser tapadera de la corrupción de su administración.



La carta fuerte. Dicen que más de lo que algunos se imaginan, la diputada local morenista Rosa Inés López Castro está ilusionada en que Juan José Ríos se convierta en municipio para jugársela en la elección para el primer presidente municipal. Por eso ya trae una campaña de posicionamiento en virtud de que la bancada morenista en el Congreso del Estado ha dado visos de que van a municipalizar esta sindicatura, en donde el domingo próximo se realizará la consulta para que le gente salga a votar a si está de acuerdo o no en la municipalización. En un momento dado, si es que la iniciativa municipalista pasa la prueba en las urnas y el Congreso, López Castro sería la carta fuerte del morenismo.



De malas. El gobernador tradicional de Ohuira Felipe Montaño no las trae todas consigo. A la par de que un grupo de indígenas de esa comunidad presiona para que convoque a elecciones porque su periodo ya feneció, el Juzgado Séptimo de Distrito le dio palo a la demanda de amparo que interpuso para dejar sin efecto el permiso ambiental de la planta de fertilizantes en Topolobampo. O sea, perdió el pleito como otros más que han interpuesto el mismo recurso en otros juzgados.