Quedar bien. Como si no quebrara un plato, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, estuvo ayer con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Es la segunda vez que este viene a Ahome, luego que Chapman lo responsabilizara del atraso en el municipio por no cumplir con sus compromisos para la ejecución de las obras. Al alcalde lo desmintieron en forma pública. Tras esto el gobernador vino en gira para anunciar más obras y Chapman se llenó de elogios hacia él. Ayer no fue la excepción. Chapman se desvivió en atenciones hacia Ordaz Coppel. Incluso, hizo que sus funcionarios acudieran a la Jornada de Apoyo en el fraccionamiento Nuevo Horizonte vestidos de blanco para que se distinguieran. El alcalde se quiso lucir ante el gobernador. Incluso, hasta hizo una reunión de gabinete para acordar acciones contra el coronavirus cuando esto lo debería de haber hecho desde hace días.



A medias. Para bien o para mal, la comida a la que invitó el senador priista Mario Zamora Gastélum a los que aspiran a las candidaturas del PRI para el 2021 causó revuelo. El cuento fue impulsar la unidad con el presidente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés, a la cabeza. Lo que entendieron muchos es que Zamora Gastélum se quiere convertir en factor de unidad que le beneficie en su proyecto por la gubernatura. Además, con la intención de que si algunos de los invitados sale agraciado con alguna candidatura le rinda pleitesía, sobre todo el que corone sus aspiraciones a la alcaldía. Y es que estuvieron Bernardino Antelo Esper, Marco Antonio Osuna Moreno y Domingo “Mingo” Vázquez. Pero lo que no cuadró es que no estuvo el exalcalde Álvaro Ruelas. Se habla que sí fue invitado, pero no acudió por razones de agenda. ¿Será? Además, faltaron otros actores como Fernanda Rivera, Melchor Angulo Castro, entre otros. ¿Faltaron por agenda o no los invitaron?



Prietitos en el arroz. Lo que resulta más que extraño es que al excandidato a la alcaldía por el Partido Nueva Alianza, Rubén Félix Hays, sí lo invitaron. Con su participación en esa reunión, algunos interpretaron que a Félix Hays ya lo cuentan como priista. Esto demerita el encuentro. Nomás falta que lo consideren para una candidatura, como parece ser que increíblemente lo hacen con el exalcalde Policarpo Infante Fierro. Incluso, no faltó quien recordara el papel que Zamora y Félix Hays jugaron en la elección en la que ganó el alcalde Álvaro Ruelas Echave. Hasta el ahora senador enfrentó demandas de expulsión del PRI por las llamadas que le interceptaron que inferían operar para el PAN.



La renuncia. El regidor Ramón López Félix tiró la toalla. Renunció al Partido del Trabajo por lo que todo mundo sabe en Ahome: sus compañeros de la bancada traicionan los principios de la Cuarta Transformación. Su entreguismo al alcalde Chapman a cambio de privilegios los tiene desprestigiados. Y no cambian. La exhibida provocó el enojo del comisionado del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, que le respondió del tamaño de la verdad que le echó en cara. Y es que quiérase o no, Alcántara sale raspado con la renuncia de López Félix porque contrario a su discurso de desconocer a Chapman, en los hechos no actúa para que los regidores sean contrapeso del alcalde. El líder del PT en Sinaloa está como Chapman: la doble cara, el doble discurso.



Opacan la fiesta. El informe reprobatorio de las cuentas públicas de 2018 de El Fuerte ensombreció aún más la imagen de la alcaldesa Nubia Ramos en el peor momento: la celebración del carnaval en el Pueblo Mágico. Para la fiesta nadie le gana a Ramos y su gente, pero que en esta ocasión tuvo como música los datos de malos manejos de los recursos en la comuna en ese año.