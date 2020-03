Sin entender. Muchos priistas en Ahome no entienden al presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Jesús Valdés. Primero hace un llamado enérgico de que no haya aceleres y luego participa en una comida organizada por el senador Mario Zamora Gastélum que prácticamente sirvió para que los aspirantes a la alcaldía reforzaran su activismo. Sin embargo, se habla que uno en particular impulsó de inmediato el golpe mediático para salir favorecido. Por ejemplo, algunos salieron con sondeos “cuchareados” para favorecer al subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno, como el preferido por los priistas para la alcaldía. Ni la despistaron. La comida organizada por Zamora Gastélum en lugar de provocar la unidad lo que originó fueron acciones de alguno de los participantes para golpear a los demás. No sorprenden a nadie.



Más protagonismo. La opinión generalizada de los priistas en Ahome es que la comida que organizó el senador Zamora Gastélum quedó limitada para lograr la unidad. Pudo haber generado algunas cosas, pero el objetivo que buscaba trastabilló. Para empezar no estuvieron ni el exalcalde Álvaro Ruelas Echave ni la exdiputada local Fernanda Rivera, entre otros, que también tienen su corazoncito de aparecer en las boletas en el 2021 y que en los procesos electorales han logrado votos. En realidad, estos perdieron la elección pasada por la ola lopezobradorista y no porque llegaron a la elección desunidos. Por eso, algunos les recomiendan que no echen las campanas al vuelo y que el encuentro fue más protagonismo que otra cosa.



En lo mismo. Los que no se quieren quedar atrás son los morenistas, que también hicieron su cónclave para lograr la unidad. Pero pasa lo mismo que en el PRI, ya que no estuvieron algunos y los que lo hicieron son expertos en la simulación. Es más, algunos cuando no están en el PRI, están en el PAN y como ahora es el momento de Morena pues a ese árbol se arriman. Una cosa observaron muchos: la mayoría no son genuinos morenistas. Muchos provienen del PRD luego de que le sacaran jugo. Lo abandonaron cuando vieron que ya no les iban a dar candidaturas y que estaba en declive. Sin embargo, la reunión en la que estuvieron la diputada local Cecilia Covarrubias, Lucio Tarín, Luisa Reyna Armenta, entre otros, sirvió para darle vuelo a las ilusiones de alguna candidatura.



Simulación. Para muchos, los motivos por los que el regidor de Ahome Ramón López Félix renunció al Partido del Trabajo están fundados porque los ediles de ese partido han jugado un papel de comparsa del alcalde Chapman a cambio de privilegios. Sin embargo, al observar el papel que jugó López Félix en esa bancada no queda muy bien parado porque en ocasiones ni chistó por la traición a los principios de la Cuarta Transformación. La última que cometió junto con los otros, entre ellos Vicente López, Raymundo Simons, Socorro Calderón, fue el aceptar el aumento salarial de 10 mil pesos al mes para ganar casi 70 mil pesos. Ahí sí estuvo de acuerdo como sus excorreligionarios, como también no dijo nada el comisionado del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, que se rasga las vestiduras en contra de López Félix porque se fue del partido. Están iguales: simuladores de la Cuarta Transformación.



De plano. A la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, no le dan tregua los fortenses. Cuando no es por una cosa es por otra que la cuestionan. Ahora es porque sacó adelante las fiestas del Carnaval del Pueblo Mágico cuando, dicen, lo que debería de haber hecho es suspenderlo para prevenir algún brote del coronavirus. Y hasta recuerdan que ella y sus comadres no hace mucho llegaron de Europa, en donde el problema es mayor.