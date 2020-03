Ligereza. El caso de la estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente que se quiere venir de España a Los Mochis mueve a la crítica ácida, dura. El asunto es el fiel reflejo de la irresponsabilidad con la que la sociedad y las instituciones están enfrentando el grave problema del coronavirus. La alumna se fue a principios de febrero cuando el problema en ese país europeo estaba en su mero apogeo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué los funcionarios de la institución educativa la enviaron para su práctica profesional? Ahora la estudiante clama por venirse, se queja de que ni la embajada de México en España ni la UAdeO la apoyan para su regreso. La rectora de la institución, Sylvia Paz, le entró al tema. Sin embargo, algunos mochitenses cuestionan de principio a fin el manejo que se le dio al asunto. Lo que más preocupa a los mochitenses es que si se traen a la estudiante es que viene de un país donde el problema del coronavirus es grave.



En acción. Las acciones preventivas para evitar el coronavirus ya se están viendo con mayor claridad en Sinaloa, particularmente en Ahome donde existe el único caso con esa enfermedad en el estado. Por ejemplo, se instaló un filtro sanitario en la caseta de cobro de San Miguel, el cual ayer fue supervisado por el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel. Muchos vieron con buenos ojos esa medida porque así se tiene mejor control de quienes entran y salen del municipio. Muchos recordaron que el joven que tiene el coronavirus e internado en el Hospital General llegó a la ciudad por carretera de los Estados Unidos. Se habla que su papá fue por él y se lo trajo en vehículo por carretera, lo que algunos no le encuentran sentido en virtud de que allá tienen mayores recursos de atención que aquí.



La buena vida. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, volvió a ser objeto de una nueva andanada de críticas. Ahora porque salió a relucir lo que gasta a diario cuando sale fuera del municipio. Chapman, aquel que pregona la austeridad, gastó un promedio 17 mil pesos diarios en sus viajes que realizó en el 2019 a la Ciudad de México. Para no pocos esa erogación es elevada para un alcalde que se jacta de cuidar “el tesoro municipal” para invertirlo en obras. Pues en la realidad gasta mucho en sus viajes y aparte los resultados de sus supuestas gestiones para beneficio del municipio no se ven. Que se sepa una sola obra de esos viajes a la Ciudad de México ha aterrizado a Ahome. Por eso, los líderes de los partidos políticos tuvieron un nuevo tema para “chotearlo”. La austeridad es solo de los dientes para afuera del alcalde Chapman. Incluso, hasta metió un gasto de 2 mil pesos para ir a una reunión a Hermosillo. No perdona nada.



Sumado. Si había alguna duda, ya muchos certificaron que el líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez está siendo tomado en cuenta para la alcaldía de Ahome, que es su aspiración. Dicen que ese es el mensaje que se envió al ser invitado a la comida que organizó el senador priista Mario Zamora Gastélum con los aspirantes a esa posición en la que estuvo el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés. Algunos aducen que fue porque le ven que trae ambiente y gente, pero se sabe que Vázquez no tiene puestos todos los huevos en esa canasta. Para empezar, tiene relaciones con el Partido del Trabajo, con Morena y otros. Dicen que lo que trae le da para jugar con el scort.



La intención. Se habla que la reunión de los morenistas el pasado fin de semana fue precisamente para acotar la posibilidad de que uno externo sea el candidato a la alcaldía de Ahome. La intención es cerrar filas para que en uno de ellos recaiga esa responsabilidad. No es desconocido para nadie que la diputada local Cecilia Covarrubias la quiere.