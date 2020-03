Merolicos. Pena ajena provocan algunos en Ahome que hablan como merolicos sobre el problema del coronavirus tras la confirmación de positivo de un joven en esta ciudad e internado el Hospital General de Los Mochis. Uno de ellos ya hasta sacó cuentas de cuantos más infectó el joven. Lo que no es tener nada que hacer. En realidad, su protagonismo no es nuevo porque tienen años que lo reactivan cuando está encima algún proceso electoral. En esta ocasión aprovechan la coyuntura del coronavirus para lucirse en la ruta de querer ser candidatos a la alcaldía de Ahome. Sin embargo, por la manera en que lo hacen, dan risa. Sin embargo, no falta uno que otro despistado e irresponsable que les echan aire. Lo bueno es que los ahomenses ya los conocen.



Lo propio. Una vez más, la administración del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, enfrenta con los pies los problemas. Actuando en forma tardía, dando la impresión más para el protagonismo que para acotar el problema, Chapman y sus funcionarios se jactan de emprender acciones contra el coronavirus, que está presente con un caso confirmado en Ahome, el único en Sinaloa. Hablan de acciones, pero algunas se contraponen al objetivo de evitar el contagio y su propagación. Por ejemplo, el director de Atención y Participación Ciudadana Antonio Contreras García anuncia con bombo y platillo que se le va a apoyar a los centros ceremoniales en especie y recursos económicos para la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Que esas fiestas no deben de suspenderse por el coronavirus? ¿A poco van a permitir la realización de esos eventos masivos en los días santos? Y todavía Chapman ofreció una conferencia de prensa con parte de su gabinete para no perder la costumbre de “la actuación”.



Ilusión. El que tuvo la genial idea de ir a Palacio Muncipal para tomarse una foto en la puerta de entrada al área de la presidencia municipal es el exdiputado local y excandidato del PAN a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho. La imagen la hizo pública con el mensaje: con toda la fe, seré alcalde de Ahome. Eso es lo mismo que decía en la elección pasada y tuvo una derrota estrepitosa. En abono de él algunos ubican la causa en el fenómeno de López Obrador y no propiamente de méritos propios de Guillermo “Billy” Chapman, un perfecto desconocido de los ahomenses que se arrepienten de haberlo llevado a la alcaldía. El caso es que “Mí Líder” sigue firme en su aspiración pese a que no está en los planes del presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, que ya mostró su inclinación por un candidato ciudadano externo.



Ajuste. El comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, es bueno para el discurso, pero malo para acompañarlo en los hechos. Y eso lo desacredita. Ahora califica como una vergüenza el gasto que realiza el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en sus viajes que realiza fuera del municipio. Alcántara Martínez es vivo: expresa eso porque sabe que muchos ahomenses así lo consideran, lo mismo que ese gasto en los viajes no han servido para nada porque Chapman no ha logrado ninguna obra en esas supuestas gestiones que realiza en la Ciudad de México. Cada día que va a la capital del país el alcalde se gasta 17 mil pesos. Y el líder estatal del PT se la olió de que tiene que hacer algo, por lo que dice que se va a reunir con los regidores del partido para tomar medidas.



Por fin. Tras las críticas por no suspender el Carnaval cuando ya se tenía encima el problema del coronavirus, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, decidió posponer los eventos de concentración de gente. Por ejemplo, los “Miércoles de Pasillo” y el Torneo Internacional del Pesca se posponen. Ya sería el colmo si no lo hiciera.