No hay seriedad. Ante la irresponsabilidad de algunos que usan las redes sociales para saciar sus instintos de protagonismo esparciendo mentiras, el médico que trató al paciente que resultó positivo al coronavirus en Los Mochis tuvo que filmar un video para aclarar que no está contagiado. Él se impuso un autoaislamiento en su domicilio como medida de prevención. Se vio en la necesidad de dar la cara por la información falsa de algunos de que estaba infectado. No son pocos los que están asumiendo una actitud irresponsable que bajo el cuento de informar hacen todo lo contrario. Se dedican más bien al chisme. En el caso del médico hasta se equivocaron de hospital privado en donde recibió al joven que en estos momentos está aislado en el Hospital General de Los Mochis.



Resistencia. Los líderes indígenas de Ahome se están rebelando porque quieren seguir con sus fiestas tradicionales de Semana Santa. Es decir, los viernes con los contis y las celebraciones en los días santos. Lo anterior representa aglomeraciones multitudinarias, que es lo que no se debe hacer para frenar el contagio y la proliferación del coronavirus que en Ahome ya se tiene un caso y en Sinaloa algunos sospechosos. El argumento que esgrimen no tiene fundamento, ya que algunos aseguran que si los “blancos” no quieren acudir a esas fiestas que no lo hagan, pero a ellos que los dejen seguir con sus tradiciones. El problema es que si lamentablemente se llegan a enfermar se van a tratar y en el peor de los casos a hospitalizarse en donde hay “blancos” con los que conviven a diario. La conducta de resistencia a asumir medidas preventivas en parte es porque los funcionarios de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman ya les están dando apoyos en especie y dinero para sus fiestas y pues eso no lo quieren perder.



Vale más. El director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Carlos Rodríguez, fue práctico para tener mayor eficacia en la concientización de la ciudadanía ante el problema del coronavirus. Los elementos preventivos en las patrullas salieron a perifonear en las calles sobre el problema del Covid-19. Eso sorprendió a algunos que dijeron que están exagerando, pero la mayoría avala esas acciones bajo el argumento de peso que vale más prevenir que lamentar. Es más, se habla que más que las decisiones y acciones del gobierno, que en el tema son importantes, lo que realmente va a contener el contagio y propagación es la actitud responsable de los ciudadanos.



A cambiarle. Dicen que los aspirantes a las candidaturas a los puestos de elección popular en Ahome, principalmente a la alcaldía, van a tener que cambiar de estrategia para seguir posicionándose entre los ahomenses. Si algunos se muestreaban en reuniones, en encuentros deportivos, que organizaban pues van a tener que desistirse de estas por el problema del coronavirus. De hacerlo, corren el riesgo de que sus contrarios los acusen de irresponsables porque ante la contingencia lo que se necesita es la prudencia y la colaboración. No faltara que alguno saque su ingenio para no perder el hilo de su activismo. No enfriarse, pues.



No se rinden. Con todo y la amenaza del coronavirus, los productores de trigo advirtieron que hoy de nueva cuenta van a bloquear la carretera Internacional en El Carrizo para exigir el pago de los complementos de apoyo a la producción del ciclo pasado. Esa acción ya la hicieron ayer y la van a repetir hasta tener una respuesta favorable. Los trigueros no se la acaban porque el dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, no les paga la cosecha que le entregaron hace ya casi el año y tampoco el gobierno federal el complemento. Con razón andan con todo.