Voracidad morenista. Dicen que toda una celebridad está resultando el diputado federal morenista de Ahome, Iván Ayala Bobadilla, pero no para la eficiencia de traer apoyos en obras, sino para el agandalle. La bola de diputados federales de Morena aprobó fast track que se pueden reelegir sin pedir licencia, sin separarse de su curul. O sea, se entiende que aprobaron que ellos podrán hacer campaña cobrando como diputados federales.

El descaro del coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, es que la reelección ya es constitucional y que solo están reglamentando. Al margen de esto, la acción tiene el tufo de voracidad y de inequidad electoral, eso sin tocar la violación a los procedimientos legislativos. Pero lo hicieron aprovechando que todos tienen su atención en el problema del coronavirus. Todos menos ellos que están más preocupados en sus privilegios. Y todavía tienen el descaro de hablar de cambio.

Algunos aseguran que este albazo que dieron les va a afectar más que beneficiarlos si alguno de ellos, entre ellos Ayala Bobadilla, quieren reelegirse. Que a todo dar: en campaña y cobrando como diputados.



El show. Las brigadas de elementos de Seguridad Pública y de Salud que salieron a las calles en dos colonias de la ciudad y en San Miguel con trajes bioprotectores causaron más asombro que certidumbre. Es más, algunos en lugar de tomarlos en serio hicieron bromas de ellos. Y es que no faltó quien adujera que ese despliegue tiene más la intención del show, del espectáculo, del circo, que ser eficientes para llevar el mensaje a los ahomenses de las medidas preventivas con el fin de evitar el contagio y la propagación del coronavirus en el municipio, en donde existe un caso confirmado de la enfermedad.

Al verlos la gente de la colonia Ferrocarrilera y Rosendo G. Castro se asustó más en lugar de sentirse más segura. No extrañan estos lucimientos en el gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman porque es su estilo, ya más que comprobado.



Tolerancia. El subsecretario de Agricultura del gobierno estatal, Jesús Rigoberto Mejía Samaniego, estuvo ayer de apagafuegos en El Carrizo: logró que los productores de trigo no bloquearan la carretera Internacional como si lo hicieron dos días antes para exigir el pago del apoyo del complemento de la producción del ciclo pasado. Es el apoyo del gobierno federal del grano que para acabarla de amolar el dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, no se los ha pagado tras diseñar un plan para fraudearlos. O sea, traen el santo volteado, pero aun así les queda nobleza y tolerancia para darle un voto de confianza al funcionario del gobierno quirinista para que gestione el pago del complemento ante el gobierno federal.

Sin embargo, dicen que el presidente del Comité Municipal Campesino número 17, Aristeo Verdugo, y el dirigente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández, no van a poder sostener mucho la paciencia propia y de los productores, que están nomás que tientan para tomar acciones radicales.



Irresponsabilidad. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, fue duramente cuestionada por los fortenses. Y es que por un lado se jacta de las medidas preventivas que su gobierno está asumiendo para enfrentar el problema del coronavirus y llama a la ciudadanía a acatar las recomendaciones, pero por otro nos pone el ejemplo de manera irresponsable.

Lo que pasa es que le hizo una fiesta por su cumpleaños a su mamá, Josefina Carbajal, en un restaurante habilitado para la ocasión, en la que estuvieron funcionarios, regidores e invitados. Recomiendan no aglomeraciones y los principales que lo deben cumplir son los primeros que lo desacatan. Y todo por lo que les fascina en la administración de Ramos, empezando con ella: el glamour, la pachanga, el derroche.