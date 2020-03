Para la foto. En lugar de quedar bien, la acción de mandar a las calles brigadas de elementos de la Policía Municipal con trajes bioprotectores blancos hizo quedar mal al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Al final, los pitorreos que hicieron muchos de la imagen que circuló por todos lados tuvieron sentido. El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador en el problema del coronavirus, choteó esa medida, que consideró que “no son necesarias”.

Por si fuera poco, López-Gatell calificó esos actos como puro espectáculo y para salir en fotografías. Esto es precisamente lo que muchos ahomenses observaron desde que el Gobierno municipal sacó a las calles a los policías enfundados con esos trajes para difundir las medidas de prevención del coronavirus. Así es que el Gobierno de Chapman, en igual de andar dando espectáculos, se debe apegar a la Guía de Control de Infecciones que la Administración de López Obrador tiene para enfrentar el problema.



Dios guarde. La sentencia de Chapman de que si él fuera el presidente de México, en lugar de Andrés Manuel López Obrador, ya habría cerrado las fronteras, molestó a los morenistas ahomenses. Y es que lo interpretaron como una critica a López Obrador de no tomar medidas radicales para evitar el contagio y propagación del coronavirus.

Más allá del tema de esta pandemia, algunos aprovecharon ese planteamiento del alcalde para expresar que “por soñar no se cobra” y terminar con que “Dios nos agarre confesados”. ¿Se imaginan si Chapman fuera presidente de México? Si siendo alcalde hace cada cosa, lo que le ha costado que la mayoría de los sectores de la sociedad ahomense quiera que lo destituyan, pero los diputados locales lo sostienen.



Adelante. Con lo que se tiene, algunos están sacando su ingenio para sacar adelante su tarea. Por ejemplo, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, socializó un video en el que manda un mensaje esperanzador para la comunidad escolar de la institución y la sociedad sinaloense ante el problema del coronavirus. Aparte de motivarlos, deja en claro que ellos, pese a que entraron en receso escolar, no van dejar de trabajar. Lo relevante de lo que dice es que los maestros van a seguir dando clases a los alumnos porque crearon una plataforma digital. Es decir, usando la tecnología, los maestros van a seguir enseñando a los estudiantes que van a estar en sus casas, con el objetivo de cumplir con los planes escolares. No se achicaron ante el problema.



El riesgo. Se habla que, con tal de no dejar ir los apoyos, los líderes indígenas de Ahome no suspenderán las fiestas de Semana Santa. El matiz que pusieron es que las celebraciones las harán en privado, sin la presencia de los “blancos”. Eso no quita que entre ellos hagan bola, que es lo riesgoso para el contagio del coronavirus.



Respaldo. Muestras muy tenues de apoyo se están dejando ver para la periodista Eva Guerrero tras ser propuesta por el gobernador Quirino Ordaz para directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Ante las expresiones de rechazo de algunas organizaciones y de algunos diputados locales, hay quienes la apoyan. Por ejemplo, la comisaria municipal de la sindicatura Central Mochis y maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alba Cecilia Verdugo Cázarez, respalda a Eva Guerrero. Da sus argumentos. Algunos dicen que, aparte de apoyar a Guerrero, la intención de fondo de Verdugo Cázarez es respaldar al gobernador Quirino Ordaz Coppel en su propuesta. ¿Será?