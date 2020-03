Imprudencia. La instalación del tianguis dominical, en la calle Zaragoza y el bulevar Rosendo G. Castro, no se suspendió ayer para sorpresa de muchos. Algunos cuestionaron a los propios comerciantes y al director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil Barragán. A los primeros por no suspenderlo por cuenta propia y al funcionario por permitir su instalación. ¿Qué no están suspendidos todos los eventos donde se concentra un buen número de gente? Quienes estuvieron ahí observaron que la mayor parte de los clientes fueron adultos mayores. Lo peor es que el tianguis funcionó sin mayores medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del coronavirus. Se habla que el criterio que se siguió es que como el problema de esa enfermedad está controlado en el municipio se tuvo la flexibilidad de no afectar la economía de los tianguistas y darle oportunidad a la gente de hacer sus compras. Así decían en los países europeos y ahorita no se la acaban.



Cooperación. El que está poniendo a prueba a los funcionarios estatales y municipales es el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel. Y es que está proponiendo que los funcionarios, diputados, regidores, aporten el 50 por ciento de su sueldo para un fondo con el fin de solventar los gastos que genere la contingencia del coronavirus en Sinaloa. Padilla Montiel hizo público su planteamiento y hoy iniciará su peregrinar por las instancias correspondientes para entregar por escrito su propuesta. Hay doble contra sencillo que esa iniciativa de Padilla Montiel nomás se la van a recibir, pero no le van a tomar la palabra. Incluso, se habla que algunos de los regidores de Ahome de la 4T ya hasta arremedaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, a esa propuesta le exclamaron el “fuchi, huácala”. Si se acaban de subir el sueldo para su bolsillo, pero no para ayudar a la gente.



En lo correcto. Más racionales resultaron los líderes indígenas de El Fuerte que los de Ahome para enfrentar el problema de la pandemia del coronavirus. Y es que los gobernadores tradicionales del alteño municipio acordaron suspender totalmente la celebración de Semana Santa para evitar el contagio y propagación de la enfermedad. La medida tomada por los “sabios” de las comunidades indígenas fortenses fue bien recibida por su gente y aplaudida por los “blancos” de ese municipio. De lo que se trata es de proteger a la población indígena, no como los de Ahome que se negaron a suspender los eventos por completo. Por necedad acordaron hacerlos en privado, con lo que van a provocar la concentración exclusiva de indígenas en los centros ceremoniales. Es lo que se trata de evitar, como una de las medidas más efectivas para combatir el Covid-19.



De lógica. Algunos aspirantes a la candidatura priista a la alcaldía de Ahome le pararon a su activismo este fin de semana. Ya no participaron en reuniones en las colonias y ejidos. Esto fue notorio en los casos de Bernardino Antelo Esper y Domingo “Mingo” Vázquez. El escenario ya no les dio por el problema del coronavirus. De haber seguido con las reuniones se les vería mal. Hasta ahorita no se sabe si adoptaron alguna estrategia para continuar con lo suyo. Por el lado del PAN, Miguel Ángel Camacho se mueve, pero en las redes sociales para mandar mensajes de su aspiración a la alcaldía. Los de Morena ni dan color.