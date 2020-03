Ni a quién irle. No se les ocurrió mejor momento para reunirse que cuando se enfrenta la amenaza del coronavirus. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reapareció ayer en un encuentro con los líderes de las organizaciones de la iniciativa privada tras mantenerse al margen de la vida pública por la emergencia del mortal virus.

Estos no son santos de su devoción, como lo ha dejado ver durante lo que va de su mandato, pero los convocó a una reunión en su casa. Lo increíble fue que pese al trato que les ha dado los dirigentes empresariales acudieron como “mansos corderitos” cuando también ellos le han regresado las “pedradas” al alcalde, quien se comprometió a gestionarles apoyos una vez que concluya la emergencia del coronavirus; del que el director de Salud, Francisco Espinoza, les detalló las acciones que han realizado para enfrentar el mal.

Por experiencias pasadas, algunos dicen que no va a pasar mucho tiempo para que el alcalde los vuelva a zarandear por cualquier pretexto. Los líderes empresariales no escarmientan.



Peor el remedio. En igual de apaciguar las críticas, la gerente comercial de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Karla León Sánchez, salió con que a los usuarios domésticos que tienen adeudos no se les corta el servicio sino solo se les limita. Y eso ocurre en aquellos casos que deben ¡dos meses! Dicen que eso es de palabra y en el escritorio porque en los hechos los trabajadores no tienen ninguna contemplación cuando se les da la orden.

Ellos llegan y cortan totalmente, como lo denunció el coordinador de los regidores priistas Raúl Cota Murillo. Es precisamente a este que la funcionaria de la Japama le responde, pero con solo reconocer que a los deudores de dos meses se les limita el servicio ya no le cuadra su postura porque en estos momentos de crisis sanitaria no es lo más conveniente. Esto por decir lo menos.



Inusual. Por cierto, en la Japama son muy bravos para cobrar, pero muy malos para resolver los problemas de los usuarios, como ocurre en la sindicatura de Higuera de Zaragoza. Los pobladores tomaron las oficinas de la paramunicipal ahí porque no atienden el derrame de las aguas negras. El problema tiene ya varios días y pese a las quejas no lo atienden mucho menos lo resuelven. Lo que sí es inusual la toma de las oficinas de la Japama en alguna de las sindicaturas, pero los de la Higuera de Zaragoza ya están hasta la coronilla.



No les cuadra. En definitiva, el gobierno de Chapman está quedando mal. Los argumentos para no pagarle a la empresa PASA como que no le cuadran, lo que sugiere que algo traman con lo de la suspensión de pagos por el servicio. Por ejemplo, Iván Gálvez, rechaza que a la empresa se le deban dos meses que equivale a poco más de 15 millones de pesos, como lo dice la empresa, sino solamente uno. Pero si de enero se le suspendió el pago y se está por concluir marzo ya van para tres meses.

El funcionario sostiene que la suspensión del pago es por las fallas en el servicio, pero el gerente de la empresa, Esteban Castañeda, aclaró que están dando el servicio al 100 por ciento, resolviendo los detalles que salen. Lo cierto es que está latente la suspensión de recolección de basura porque es lógico que la empresa no va a estar trabajando sin que le paguen.



Cantada. Los indígenas de algunos centros ceremoniales del norte de Sinaloa van a desacatar el acuerdo que se tomó para suspender los contis y la celebración en Semana Santa. Cuando menos eso lo manifestaron los líderes indígenas que lo demostrarán hoy con la realización de los contis, valiéndoles la emergencia por el Covid-19. Le dan la contra a Reynalda Leyva y Librado Bacasegua.