Consecuencias. ¿Qué tanto le va a afectar al coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, la denuncia penal que interpuso en su contra el senador priista Mario Zamora Gastélum por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que expuso en riesgo la salud y vida de los beneficiarios de los apoyos de Bienestar al reunirlos en un acto masivo en el Campo El Diez, Culiacán, lo que no está permitido por la emergencia del coronavirus? Algunos aseguran que sí lo va a afectar. Primero que la demanda va a hacer que Montes se tambalee en el cargo que ostenta y, por ende, en su futuro político. Eso sería así si la justicia camina por donde debe de hacerlo, pero en no pocas ocasiones estos casos sirven para la negociación política. Por lo pronto, unos sostienen que Zamora Gastélum le va a sacar “jugo político” a la acción legal que emprendió en contra del representante en Sinaloa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos recuerdan que el senador aspira a la grande en Sinaloa en el 2021.



Controversia. La puesta en marcha de las “Jornadas Vecinales” por los líderes del Partido Revolucionario Institucional en Ahome causó revuelo. El programa priista consiste en vender a bajo costo de paquetes de productos básicos a la gente de bajos recursos para enfrentar en mejores condiciones los efectos del coronavirus, evento en el que estuvo el presidente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés. Algunos vieron con buenos ojos la acción porque ahora más que nunca “el pueblo” necesita el apoyo para salir adelante en esta contingencia de salud que de seguro les va a pegar en la economía. Sin embargo, otros cuestionan el actuar de los líderes priistas porque, dicen, lo hacen con miras al 2021 y que lucran con la necesidad. Además, los acusan de no acatar las medidas oficiales en contra del Covid-19. Mientras son peras o son manzanas, la gente de las colonias y la sindicatura de Topo en donde los priistas estuvieron se los agradecen y los van a esperar que regresen, así como el que los quiera ayudar.



Ausencia. Los funcionarios del gobierno del alcalde Chapman fueron los únicos que faltaron ayer a la reunión para el plan de preparación y respuesta ante la inminente fase tres de la pandemia del Covid-19. Habían confirmado su asistencia, pero a la hora de la hora nadie acudió. Era una reunión extraordinaria y urgente convocada por el delegado del Instituto Estatal de Protección Civil en el norte de Sinaloa, Omar Mendoza. Fue en la Jurisdicción Sanitaria 01 y todos los presentes cuestionaron la ausencia de los funcionarios del gobierno municipal. ¿Anteponen la fobia que le tienen a Mendoza que la salud de los ahomenses?



Muy mal. Los ciudadanos de Higuera de Zaragoza, Villa de Ahome y la Central le pusieron tache a los policías que participan en el operativo del alcoholímetro. Les dijeron hasta lo que no y también a sus jefes. Lo que pasa es que en el despliegue que realizaron este fin de semana actuaron de lo peor. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el punto que instalaron ayer por la carretera entre Olas Altas y el ejido Mochis paraban los vehículos y por una ventana metían la cabeza para ver si sus ocupantes venían tomando alcohol o traían aliento. ¿Y la sana distancia por el coronavirus? Imprudentes por decir lo menos.