No tienen lado. La irresponsabilidad ciudadana para contener el coronavirus parece no tener límites. Y se ve que va a tardar en que toque fondo si es que desde el gobierno no se aplica una receta drástica para que en definitiva les caiga el veinte.

El número de contagiados y muertos crece en Sinaloa, pero en Ahome, en donde ya hubo un muerto por ese mal, muchos como que lo hacen a propósito: unos que no tenían la costumbre de salir a las calles, ahora sí lo hacen y otros más realizan su vida como si estuvieron en otro planeta. El tamaño de la negligencia de algunos se reflejó en el hecho de que este fin de semana se siguieron realizando fiestas en la vía pública y en un salón de eventos, las cuales fueron interrumpidas por los policías preventivos.

Pero un dato es ya el colmo con lo que está pasando: a unos que les pararon la fiesta en la vía pública optaron por subir la banda musical al techo de un domicilio para que les siguiera tocando. Es para no creer, pero es cierto.



Se la juega. Dicen que el síndico de San Miguel, Jesús Manuel Sánchez, no se amedrenta ante los epítetos que le endilgan los indígenas, entre ellos los judíos, por oponerse a que sigan con sus tradiciones. Es más, ya les mandó decir que si desde el miércoles siguen con su necedad de hacer sus rituales que implican hacer “bola” se les va a arrestar.

Es más, a él le adjudican que está pidiendo la intervención de los policías. Sánchez se está jugando el todo por el todo con esa posición, pero su apuesta es ver por la salud de los indígenas y no indígenas.

El síndico sí está tomando en serio el coronavirus, por lo que está en la corriente de acatar las recomendaciones de que no haya aglomeraciones en los días santos. Primero la salud y después las tradiciones, es su posición. A ver cómo le va.



Con todas las facilidades. ¿Qué tanto incide la ingesta de alcohol en la desobediencia a las recomendaciones de las autoridades para enfrentar al coronavirus? Algunos están observando que mucho, por lo que no se explican el motivo por el cual las autoridades no han cerrado los negocios de venta de alcohol.

Es correcto que cerraran los bares, antros, centros nocturnos, etc., pero aún tienen abierta la pinza. Incluso, han ordenado el cierre negocios de venta de ropa, calzado, etc., como lo hicieron ayer los elementos de Protección Civil en Ahome, pero los expendios, depósitos y súperes siguen con la venta de alcohol que envalentonan a más de uno, sobre todo los fines de semana. Sin embargo, para el director de Inspección y Normatividad de gobierno estatal, Octavio Ruiz, el cierre de este tipo de negocios como que no es prioridad.

Ya salió que los expendios, depósitos, van a cerrar ya que se les acabe el producto. O sea, a estos sí todas las facilidades. Ni viendo atina con el Covid-19.



La decisión. No se sabe si por una instrucción de su líder o por decisión propia, pero el caso es que algunos del Partido Sinaloense en Ahome difunden que el partido va a ceder el 50 por ciento de las prerrogativas para canalizarlos de apoyo a las empresas con el fin de que estas sobrevivan ante la emergencia de salud provocada por el Covid-19. Es decir, resaltan la decisión de su líder Héctor Melesio Cuen Ojeda de sumarse al llamado que les hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Algunos calculan que puede que esa decisión al PAS le sume puntos para el 2021.



Con riesgos. Se habla que el que se anda arriesgándose en medio del coronavirus es el presidente de la Fundación Yakar, Guillermo Algándar. Y es que sigue entregando despensas a la gente necesitada que no tiene ingresos porque se están quedando en casa siguiendo las recomendaciones de las autoridades. El problema es que muchos viven al día. Algunos ya le recomendaron a Algándar que se cuide y no salga, pero este le sigue para adelante.