Enredados. Aparte que muchos ahomenses vieron desde un principio la lentitud en la toma de decisiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete porque no tomó en serio la amenaza del coronavirus o porque antepusieron el interés de la economía que la salud de la gente, ahora están viendo el enredo discursivo en que caen ante el problema de salud que cada día crece y crece.

Por ejemplo, López Obrador en su secuencia de ocurrencias aseguró que se iba a terminar el problema el 19 de abril, lo que a una semana de la fecha ya vio que es imposible y la pospuso ahora para el 10 de mayo.

Además, el presidente felicitó a la gente porque está haciendo caso a las recomendaciones. Sin embargo, su vocero ante la contingencia Hugo López-Gatell previó que en el mes de mayo el problema va a tener un repunte y que la gente no está haciendo caso del todo. Ni para salir a exponer el problema se ponen de acuerdo.



Desmentido. A simple vista, el presidente de la Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, está quedando mal. Lo empinaron, se precipitó, o lo que haya sido, pero el caso es que la Comisión Federal de Electricidad lo desmintió.

Y es que Padilla Montiel había dado a conocer a la opinión pública que la paraestatal no cortaría a los usuarios domésticos el servicio de abril y mayo como un apoyo por la emergencia de salud a causa del coronavirus.

Si bien es cierto que el líder social no pertenece a la CFE como para hacer un anuncio de esa naturaleza, pero muchos le creyeron porque consideraron que tiene relaciones en esa empresa gubernamental y hasta vaticinaron la noticia. Pero no pasaron muchas horas para que viniera el desmentido de la CFE a lo dicho por Padilla Montiel.



Sin dinero. Los sectores de la sociedad ahomense que se vayan olvidando de que el gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, los vaya a sacar de un apuro. Es decir, que les vaya a dar un apoyo para salir de la contingencia por el Covid-19 tras que los mandó a sus casas como una medida contra el mal.

Ya desfilaron por Palacio Municipal los locatarios del Mercado Zona 030, los músicos, entre otros, pero como llegaron salieron: con las manos vacías. O mejor dicho con la desesperanza al hombro porque el respaldo que pedían no se los dieron. El argumento que les expusieron es que no tienen dinero para apoyarlos, pero sí tuvieron para el aumento salarial a los funcionarios, a los regidores, excepto a los del PRI, Raúl Cota y Génesis Pineda, que se negaron a recibirlo. Eso entre otros gastos innecesarios.



No limitar. Presionado por los regidores, al alcalde Chapman no le quedó de otra más que el dar la instrucción al gerente general de la Japama, Guillermo Blake, de no limitar el servicio a los deudores mientras esté la emergencia del coronavirus mucho menos que realicen el corte total.

Dicen que eso fue en la reunión que tuvo Chapman con los gerentes de la Japama, quienes tenían la presión de los regidores que les estaban exigiendo el cese de los cortes totales del servicio a quienes tenían adeudos de dos meses. Los funcionarios negaron los cortes, pero revelaron que lo que estaban realizando eran limitaciones, lo que al alcalde suspendió. Dicen que no cabe duda que Blake y su gente no tienen sangre en las venas.