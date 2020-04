A no entender. La muerte de una mujer por el coronavirus en Ahome, la segunda en este municipio, alarmó a algunos, pero el detalle es que no inmutó a otros que siguen dejando sus casas por asuntos banales. Es más, al iniciar la semana se volvió a ver el tráfico de vehículos y el ir y venir de peatones como antes de que se presentara el Covid-19. Un poco menos, pero no lo suficiente para evitar el virus que si bien es cierto los casos confirmados no son de escándalo, sí pueden ser un problema en el futuro por el alto nivel de contagio.

Ya si con las muertes no les cae el veinte es que de plano se tienen que tomar medidas más radicales para que no haya gente en la vía pública sin razón justificada. Con todas las implicaciones ya se tomaron las acciones de cierre de escuelas, negocios, plazas comerciales, entre otras, incluida la ley seca, pero si los casos van en aumento y la gente no entiende, algunos están por que el gobierno cierre la pinza, que los confine pues...



Ni sus luces. Dicen que los diputados locales de Morena de Ahome agarraron en serio la medida de no salir de sus casas por el coronavirus porque por ningún lado se les ve. Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López no eran muy dados a recorrer sus distritos, hablar directamente con la gente, antes del Covid-19, pero después de esto mucho menos. Nadie sabe lo que hacen.

De hecho, lo que sí sabían muchos ahomenses era su apetito de dinero en el Congreso del Estado según para apoyar a la gente, partida que ellos mismos habían cancelado para dar la imagen de austeros y que representaban el cambio. Pero en este año volvieron a pelear esa partida.

Al margen de esto, los diputados morenistas han sido y siguen siendo cuestionados por su falta de cercanía con la gente, pero ahora ocupan más de su gestión para con la sana distancia les lleven aunque sea despensas no importa que les piden el apoyo para el 2021 ya sea para repetir como legisladores o candidatos a la alcaldía.



A esperar. Los que están siendo prudentes son los líderes de las organizaciones sociales de Ahome opositoras al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. La fiebre que traían de interponer nuevos recursos de juicio político en su contra por una y mil razones ante el Congreso del Estado se les apagó tras presentarse el problema del coronavirus.

Estaban esperando que los diputados locales regresaran del receso, lo cual ocurrió, pero luego se vino el caso del Covid-19, que modificó la agenda en todos los órdenes de la vida pública de Sinaloa. En ese sentido, hasta los líderes sociales opositores vacilan con que el coronavirus salvo a Chapman cuando menos de nuevas presiones para lograr su caída. Y a como están las cosas el escenario no se modificará en lo que resta del año. Es decir, el tema del Covid-19 se llevará el 2020, si no es que más. Pero algunos dan por seguro que en la primera oportunidad Luis Felipe Villegas, Guillermo Padilla Montiel, Jaime Beltrán, entre otros, volverán a la cargada.



¡Aguas! Los trigueros del Valle del Carrizo están en esta semana por iniciar sus cosechas a un año que le entregaron la producción al dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, y que es hora que no les paga, lo que los llevó en los últimos meses a una intensa y desgastante movilización. Sin embargo, lograron una fórmula para que les liquiden el adeudo. En eso están y haciendo “changuitos” que el problema del coronavirus el plan no se frustre.

Por lo pronto, porque ya hay una luz de solución y porque están a punto de cosechar están reviviendo nada más que ahora sí se van a fijar muy bien a quién le venden el grano. De hecho, el líder cenecista Aristeo Verdugo y Baltazar Hernández, presidente de la Unión de Productores Agrícolas, están en la tarea de alertar a los trigueros sobre a quién le venden la producción para que no les vuelva a pasar lo de Multigranos. Ya sería el colmo.