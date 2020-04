Sin remedio. Decepcionados de alguna u otra manera por su actitud frente a la pandemia del coronavirus, muchos ahomenses acabaron de entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene remedio. A la secuencia de disparates, ocurrencia e imprudencias que le han escuchado desde que explotó la pandemia en el país, ayer se sumó una nueva.

Cuando todo mundo está con el Jesús en la boca por el saldo que está dejando el coronavirus en el país, en Sinaloa y en Ahome, López Obrador sale con el tema de la revocación de mandato, además chifleteando a los “conservadores”. Es decir, quiere que ese ejercicio se realice en las elecciones de 2021 y no en el 2022, como está establecido.

Esas son ganas de distraer la atención, de perder el tiempo en algo que para todo mundo es secundario, no es prioritario. En lugar de centrarse en lo lógico, en lo esencial, en el problema prioritario de resolver que es el Covid-19, el presidente de la República anda pensando en elecciones. Eso nomás faltaba.



Lucimiento. Más tardó el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en difundir su visita a la tumba del exgobernador Alfonso G, Calderón por su aniversario luctuoso, que en recibir una andanada de críticas. Que se sepa nunca había merecido su presencia ahí en esta y otras fechas, pero dicen que ahora que es alcalde lo hace para la foto y el lucimiento personal.

En solitario para sus propias cámaras, Chapman volvió a repetir lo mismo de siempre, como disco rayado: que Calderón fue su maestro en la política. No faltaba más, que su esencia social la aprendió de él, su honestidad y tantas otras cosas más que muchos lo tomaron como una vacilada. Incluso, algunos, de esos que no faltan, retomaron el dicho popular de que si Calderón reviviera se volvía a morir al darse cuenta de lo que está haciendo su “ahijado”.

Recuerdan que no por nada la mayoría de los ahomenses reprueban su forma de gobernar. Por eso, a Chapman lo ubican como la mala versión de Calderón.



El saldo. Por cierto, Chapman no podía dejar pasar la oportunidad en echarse loas él mismo y a sus funcionarios una vez que salió de su casa para ir a la tumba del exgobernador Alfonso G. Calderón. Y tampoco que se le escapara su especialidad: hacerse la víctima. Con dos muertos por el coronavirus y con el número de contagiados en aumento en Ahome se ufanó de haber tomado decisiones ante el problema que en su momento fueron duramente criticadas, pero que hoy las están adoptando en otros municipios.

Algunos consideraron que eso no es tan cierto porque en ninguna parte hasta ahorita han mandado a los policías vestidos con trajes de blanco especiales por las calles alertando a los ciudadanos del coronavirus. En ese entonces, hasta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acusó que eso era solo exhibicionismo. Hasta la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, lanzó bullas por esa acción de las brigadas con trajes especiales de Ahome. ¿Y por qué si Chapman dice que está a la vanguardia en las acciones contra el Covid-19 no se refleja en el resultado? ¿Por qué si dice que están a la vanguardia ante el coronavirus, ya hay muertos, y en Choix y Guasave, entre otros, no los hay? Apenas ayer hubo uno en El Fuerte.



En cama. Ya se supo la causa de la ausencia de los reflectores de Víctor Carrazco, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome. Y la dio el propio Carrazco, uno de los funcionarios consentidos del alcalde Chapman: tiene todos los síntomas del coronavirus. Por ese motivo, le pidió por las redes sociales a sus amigos que no le llamen a su teléfono porque no está en condiciones de contestarles. Ya extrañaba verlo fuera del escenario público, ya que es a otro que le fascina el lucimiento. Ni hablar, ya lo hará cuando se recupere.