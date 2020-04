De plano. Los líderes sindicales de Petróleos Mexicanos de Topolobampo no pudieron escoger el peor momento para arengar a los trabajadores a una manifestación. Ayer se plantaron en las oficinas de la paraestatal en Los Mochis para exigir les proporcionen los servicios médicos, entre otras cosas.

Nadie cuestiona sus demandas, pero el detalle está en que la movilización la hicieron en medio de la emergencia de salud por el coronavirus. Es más, ni siquiera fueron capaces de hacer el plantón con los protocolos de prevención para no contagiarse ni propagar el virus.

De inmediato algunos comentaron que los líderes están actuando en forma tardía o movidos por otros intereses. ¿Qué hasta ahora se dieron cuenta que no contaban con los servicios médicos y que no se cumplían algunas condiciones del contrato colectivo?



No le quedó de otra. Dicen que el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Guillermo Blake, ya dio luz sobre el trascendido de que ya tenía instrucciones del alcalde Guillermo “Billy” Chapman de no cortar ni limitar el servicio de agua potable a los deudores mientras dure la contingencia por el coronavirus.

Esto era un planteamiento de los regidores que estaban recibiendo no solo quejas de limitaciones del servicio sino de cortes totales, algo ilegal e insensible ante el problema del Covid-19. Blake desdeñó el pedido de los regidores, sobre todo del priista Raúl Cota, pero este y otros elaboraron un documento que le entregaron al alcalde.

Se habla que Blake reconoció que Chapman ya lo instruyó para que no corte ni limite el servicio a los deudores, pero aclaró que solo a los usuarios domésticos. Así, los usuarios de tarifa industrial y comercial que tengan un adeudo, que se agarren.



Los aguajes. Una vez que se implementó la prohibición de vender alcohol cerrando los negocios de ese giro se corre el riesgo de que resurjan los “aguajes”. Es decir, la venta clandestina de cerveza y licor que antaño era un negociazo para todos, incluidos los inspectores de Alcoholes, hoy Inspección y Normatividad.

Los “aguajes” desaparecieron del mapa porque el gobierno permitió la venta de alcohol a los negocios formales día y noche. Pero como se decretó la Ley Seca se corre el riesgo de que surja el mercado negro de la cerveza y alcohol. Por eso luego se va a saber si el delegado de la dependencia, José Carlos López Sánchez, da con el ancho.



Operador. No fueron pocos los ahomenses sorprendidos porque el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Ricardo Madrid, haya nombrado a un guasavense como titular de Promoción Social en la zona norte de la dependencia. Se trata de Felipe de Jesús Camacho Flores, quien hasta ayer era el presidente del PRI en ese municipio.

Algunos observan, sobre todo los opositores, que la dependencia se está convirtiendo en un nido de operadores priistas con la mirada puesta en el 2021. De hecho, ya se habla que Camacho Flores tiene como misión apuntalar el proyecto de Madrid desde la estructura de la dependencia en el norte de Sinaloa, de Guasave a Choix. Y es que dicen que Madrid tiene su corazoncito de aparecer en las boletas en las próximas elecciones. ¿Será?



La frase. El secretario general de la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Los Mochis, Raúl Delgado, salió como el director de la Unidad de Inversión de Ahome, Paúl Corona. Y es que un funcionario del Ayuntamiento reveló que el personal médico está siendo agredido en el servicio público de transporte, al igual que ya ocurrió con una enfermera, pero extrañamente Delgado señaló que eso es “puro mitote”, la frase que dijo Corona cuando lo acusaron de ser proveedor de la comuna ahomense.