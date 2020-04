Se rompió la taza. Quién iba a creer que el propio exsenador Joaquín Montaño Yamuni, presidente de la Sociedad Nacionalista para el Fomento de Transformación y el Desarrollo, pediría el cese del coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas. Cómo estarán las cosas con Montes Salas que hasta sus cercanos y los que se involucraron en el proyecto lopezobradorista ya no hablan bien de él, como es el caso de Montaño Yamuni, a quien no le ha gustado, como a muchos, el actuar del representante de López Obrador en la entidad.

Aparte que no ven que Montes Salas esté dando el ancho ni antes mucho menos con la contingencia del Covid-19 encima, lo que fue el colmo es los calificativos de “bribones” que les endilgó a los líderes pesqueros. Y todo porque le pidieron al funcionario federal que diera la cara para plantearle los problemas por los que atraviesan. Eso sí calentó a Montaño Yamuni, al grado de pedir su cabeza. No son pocos los que dicen que Montes Salas asume una conducta de semidiós.



A las pruebas. En realidad, algunos aseguran que es posible que Montes Salas tenga razón de que algunos líderes pesqueros del norte de Sinaloa hayan hecho su agosto en el pasado régimen, pero una cosa es manifestarlo y otra cosa es sustentarlo, comprobarlo.

Por eso, en su descargo de la andanada en su contra solo valdrá el hecho de que el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa señale a los líderes pesqueros que, según él, se aprovecharon personalmente de los apoyos federales y que hasta prestanombres tenían para recibir otros más. Porque de otro modo, si Montes Salas solo hizo esos señalamientos sin pruebas para salir al paso pues peor tantito o si tiene eso documentado y no presenta las denuncias formales para que se actúe sale la misma.



Derechos. Desde hace rato y más ahora que los casos de coronavirus van en aumento y que se antoja que van a estar incontrolables por las medidas tardías que se están tomando, la discusión sobre el tratamiento que le están dando las autoridades del sector salud en Sinaloa y en el país está cobrando mayor auge.

No es nuevo que algunos planteen que el gobierno dé a conocer los nombres y los lugares en donde viven los contagiados por el virus para que los que tuvieron contacto con ellos o sus vecinos tomen las medidas preventivas para no contraer o propagar el mal. O cuando menos den luz en dónde están los casos de contagios no para causar alarma ni pánico, sino para que la gente se prepare contra el virus.

Pero hay otros que no comulgan con esa idea porque se estarían violando derechos individuales, es decir, no se estarían respetando los datos personales. En esta discusión, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAS en Los Mochis. Milton Ayala Vega, está con que estos derechos individuales no deben de estar por encima del interés colectivo en el problema de la pandemia. Una voz más.



Confianza. Se puede decir que son pocos los casos confirmados de coronavirus, que incluso ya dejó dos muertos en Ahome, pero algunos también expresan que la confianza de los ciudadanos puede de un momento a otros explotar el problema, como en Culiacán u otros municipios del país. Y es que se siguen observando mucha vida en las calles sin que la gente tome sus precauciones, como por ejemplo los que acuden al banco, a los cajeros. Eso por decir un caso.

Algunos dicen que asumen esa actitud por exceso de confianza, pero otros la llaman irresponsabilidad, pero sea por una cosa u otra unos más plantean que los policías deben de actuar para mejorar el comportamiento ciudadano. Es decir, si estos pasan por uno de los cajeros en donde no se guarda la distancia bajarse de la patrulla y ordenarlos. Cuando menos eso.