Como anillo al dedo. Cierto o falso, dicen que el director general de Desarrollo Social y Humano de Ahome, Marco Antonio Contreras Bringas, tiene su corazoncito puesto en el 2021. De hecho, esas versiones tuvieron más volumen cuando el alcalde Guillermo “Billy” Chapman lo cambió como director de Inspección y Normatividad a esa posición porque le daría más exposición pública y social.

Sin embargo, no ha aprovechado la recta en forma intencional o por su novatez, salvo pegársele a Chapman en los eventos, de ahí en fuera no pinta para penetrar en la sociedad. Pero la contingencia de Covid-19 le abrió las puertas para tener contacto directo con la gente. Y es que Contreras Bringas acude directamente a los domicilios de los beneficiados con la entrega de despensas alimenticias.

Él mismo se las da de mano. Claro, no podía faltar la foto. O sea, a Contreras Bringas le cayó como “anillo al dedo” la emergencia de salud para darse a conocer entre “el pueblo” de Ahome.



Máscaras. Los dirigentes priistas en Ahome no se quedan abajo en eso de mantenerse en los reflectores con las acciones de apoyo en la contingencia por el Covid-19. Cuando inició la emergencia llevaron a colonias y sindicaturas productos alimenticios a bajo costo para respaldar la economía familiar, lo que les valió el reconocimiento de los beneficiados y de otros más, pero también de señalamientos de sus opositores que no se quedaron con las ganas de decirles que estaban lucrando con la necesidad.

Y ahora, Dulce María Ruiz, César Gerardo, Gilberto Suárez, entre otros, se concentraron en elaborar máscaras protectoras para el personal médico del IMSS, Issste y Hospital General. Esto es una demanda urgente del personal médico. Están en el proceso de elaboración, pero cuando hagan la entrega de seguro los van a “chifletear”.



Se queda corto. Algunos aseguran que es mejor esto que ser criticones, pero no aportar nada para contribuir en que el impacto sea lo menos dañino para las familias pobres. Un ejemplo de ello es la posición del presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, que cuestiona la política que se ha implementado para contener el coronavirus en Sinaloa y exige mayor eficiencia.

El problema es que no hace nada para llevar apoyo a los necesitados, ya que en algunos casos se quedaron sin trabajo. Algunos viven al día. Necesitan alimentos.

El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, hizo el esfuerzo en el inicio de la contingencia de llevar despensas al “pueblo”, pero que se sepa, hasta ahí quedó. Hay versiones de que no tienen recursos para seguir llevando despensas y otras circulan en el sentido de que está acatando la medida de quédate en casa para no contraer el virus.



Sin consideración. Hablando como si la Japama fuera de ella, Karla León no le hace caso a nadie. O solo que Chapman y el gerente general de la paramunicipal Guillermo Blake estén engañando a los regidores y a los ahomenses.

Lo que pasa es que el primero dio instrucciones para que no se cortara ni limitara el servicio a los deudores mientras esté vigente la emergencia de salud a causa del Covid-19 y el segundo en hacer pública esa decisión, pero Karla León los “manda por un tubo”.

Ella sigue ordenando limitar el servicio en plena pandemia a los usuarios que no pagan su recibo. No tiene consideraciones pese a que los regidores los han llamado a que sean sensibles porque hay gente que no tiene ingresos ni para comer porque no trabajan por la contingencia.



Contagiado. El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, Víctor Carrazco, salió positivo a Covid-19 tras las pruebas que le hicieron. Lo hizo público llorando por las redes sociales, lo que levantó diversos comentarios. Hasta enfermo le gustan los reflectores.