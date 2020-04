Discusión. Ahora resulta que nadie va a poder cuestionar las medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el coronavirus porque lo van a crucificar. Algunos ahomenses ven una incongruencia de estos tras el caso del periodista de una televisora Javier Alatorre que llamó a no acatar las recomendaciones del vocero federal ante la pandemia. Hasta la Secretaría de Gobernación amenazó con sancionarlos por tal osadía. ¿Dónde quedó la libertad de expresión?

El periodista ha sido criticado a más no poder por los seguidores de López Obrador y su vocero, lo que están en su derecho, pero no dijeron nada en los tropiezos que estos han cometido desde que empezó la pandemia en México.

Por ejemplo, mientras López-Gatell llamaba en sus conferencias a no salir de sus casas, el presidente convocaba a lo contrario. ¿Que no se acuerdan que llamaba a salir de sus casas a comer a los restaurantes? Y así se pueden mencionar varias. ¿Entonces?



Rigor. La muerte de una mujer y al subir al doble los casos de Covid-19 de un día para otro, los ahomenses ya empezaron a sentir el rigor. Incluso, las acciones de las autoridades cada vez se radicalizan más para evitar el contagio y propagación del coronavirus. Y estas sorprenden más a los ciudadanos que ven que la cosa de parte de las autoridades van en serio.

Por ejemplo, algunos se sorprendieron al ver un convoy de personal de Salud y de Vialidad instalando retenes en unos cruceros de la ciudad en los que interceptan a los automovilistas con el fin de interrogarlos sobre su estado de salud, el motivo por el que andan en circulación, cuántos viajan en las unidades, etc. Ahí mismo se la cantan de que si no tienen necesidad urgente de salir que no lo hagan y además que ya solo debe de andar una sola persona en cada unidad.

La pregunta es ¿y si alguien lleva al trabajo a algún familiar o a que le den atención médica? Es cuestión de criterio, pero a veces los policías tienen todo menos eso.



Operación despensas. Los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional en Ahome tienen varios frentes de apoyo a la gente en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Luego de haberles ofertando a bajo costo productos alimenticios, de elaborar caretas protectoras para el personal médico, también andan repartiendo despensas.

Desde que empezó, en un acto en el que estuvo el líder estatal, Jesús Valdés, la presidenta del tricolor en Ahome, Dulce María Ruiz, dice que lo hacen por una labor social, pero algunos adjudican ese activismo a que quieren ganar terreno entre el pueblo para las elecciones del 2021.

Pero otros aseguran que lo hacen porque hay un aspirante a la candidatura priista a la alcaldía que también trae su activismo, llevando despensas a gente de las colonias y comunidades. Y pues no le quieren dejar la oportunidad a él solo de ayudar a los damnificados del Covid-19 en el municipio.



Vuelve el jaloneo. Como no han visto resultados del crédito que el gobierno federal le iba a otorgar a la empresa que tiene en deposito la producción de trigo para que les paguen, los productores del grano del Valle del Carrizo van de nuevo a intentar sacar el producto de las bodegas de la extinta Multigranos. O sea, se va a volver a calentar el terreno por el problema del fraude a los trigueros de esa región agrícola.